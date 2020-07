W wyniku akcji, prowadzonej od maja we współpracy z organami ścigania w Singapurze, zatrzymano pięcioro kluczowych członków grupy, w tym trzy obywatelki Hongkongu i dwóch obywateli Maroka, oraz skonfiskowano 850 tys. dolarów hongkońskich (411 tys. zł) prawdopodobnie pochodzące z działalności przestępczej – poinformowała policja.

Według niej przestępcy wykradli prywatne dane około 2 mld osób z ponad 40 krajów i terytoriów świata przy użyciu wiadomości email, wysyłanych ze stron internetowych, na które uprzednio się włamali. Funkcjonariusze nie ujawnili nazw zhakowanych stron, ale przekazali, że były wśród nich sklepy internetowe oraz portale z muzyką i filmami.

Członkowie gangu wykorzystywali wykradzione dane kart kredytowych, by dokonywać zakupów w internecie, za każdym razem wydając w ten sposób od 200 do 30 tys. HKD (od 97 do 14,5 tys. zł). Z jednej karty dokonywano tylko jednej lub dwóch transakcji, a w wielu przypadkach ich właściciele nie zauważyli nawet, że zostali okradzeni – przekazał przedstawiciel policji Swalikh Mohammed.

Ofiarami przestępców padło co najmniej 14 Hongkończyków i 21 Singapurczyków, którzy stracili łącznie ok. 1,3 mln dolarów hongkońskich (629 tys. zł). Według Mohammeda gang operował przez ponad rok. Policja nie wyklucza kolejnych aresztowań.

