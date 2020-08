„Przywrócenie, jak chcą niektórzy, konstytucji z 1994 roku – my to nie tylko przeszliśmy i przeżyliśmy, ale wchłonęliśmy. Widzieliśmy, co się wtedy działo. Zwrot do tyłu to nie jest ruch. To jest przemiana, ale nie jest to pójście naprzód. Chcemy, żeby przemiany pozwoliły społeczeństwu iść naprzód. Na takie zmiany będziemy nalegać” – powiedział Łukaszenka.

Przywrócenia konstytucji z 1994 roku, która ogranicza władzę prezydenta, domagali się oponenci Łukaszenki, m.in. jego konkurenci w wyborach prezydenckich z 9 sierpnia. (PAP)