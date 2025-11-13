Wojsko bije na alarm

„Jestem za” – mówi generał bez wahania. Dziś w radiu Zet szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. bryg. Rafał Miernik, opowiedział się jasno za przywróceniem obowiązkowego poboru. Jak podkreśla, taka decyzja wynika nie tylko z potrzeb armii, ale również z coraz bardziej niepokojącej sytuacji demograficznej w kraju. Młodych ludzi jest coraz mniej, a bez rezerwistów i szerokiego zaplecza nie da się budować bezpiecznego państwa.

Program „wGotowości” już działa – i cieszy się zainteresowaniem

Wojsko nie czeka na decyzje polityków – już działa. W ramach nowego programu „wGotowości” od 22 listopada rusza pilotaż, w którym udział zadeklarowało już ponad 10 tysięcy ochotników. Program ma na celu przeszkolenie obywateli w zakresie podstaw obronności – od zajęć terenowych po kursy z cyberhigieny. Co ciekawe, największą popularnością cieszy się właśnie szkolenie cyfrowe, pokazując, że nowoczesna wojna to nie tylko karabin, ale też klawiatura.

Czy warto dać się przeszkolić polskiemu wojsku? Program „wGotowości” - korzyści, wątpliwości i liczby
Służba dla każdego? Na razie jeszcze nie, ale…

Na początku szkolenia odbywają się w 132 jednostkach, głównie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, z wsparciem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przewiduje, że jeszcze w tym roku szkolenie może przejść kilkanaście tysięcy osób. Docelowo program ma objąć znacznie większą liczbę obywateli, a pełną gotowość osiągnie już na początku 2026 roku. Czy to pierwszy krok do masowej mobilizacji?

Demografia nie kłamie. Czy wojsko znów zapuka do drzwi?

Generał Miernik ostrzega: „to tylko kwestia czasu”. Malejąca liczba młodych ludzi i rosnące napięcia geopolityczne mogą zmusić władze do radykalnych kroków. Obowiązkowy pobór, choć dziś brzmi jak przeszłość, może wrócić szybciej, niż się spodziewamy. Czy jako społeczeństwo jesteśmy na to gotowi?