Aktualne stawki Renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie świadczenie w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, natomiast osoby z częściową niezdolnością do pracy – 1409,18 zł brutto miesięcznie.

Warunki uzyskania renty z ZUS

Aby ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), konieczne jest spełnienie trzech kluczowych wymagań:

Potwierdzenie niezdolności : Niezdolność do pracy musi zostać formalnie orzeczona i potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS.

: Niezdolność do pracy musi zostać formalnie orzeczona i potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Wymagany staż ubezpieczeniowy : Należy udokumentować staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) adekwatny do wieku osoby wnioskującej.

: Należy udokumentować staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) adekwatny do wieku osoby wnioskującej. Termin powstania niezdolności: Niezdolność do pracy musiała nastąpić w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od ustania okresów składkowych i nieskładkowych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. Wyjątki od podstawowych warunków

Dwa ostatnie warunki (staż i termin powstania niezdolności) nie mają zastosowania do osób z długim stażem składkowym (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), pod warunkiem że ich niezdolność wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Rodzaje niezdolności do pracy

Definicja niezdolności do pracy rozróżnia dwa stopnie:

Całkowita niezdolność: Oznacza, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy.

Częściowa niezdolność: Oznacza znaczną utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Renta ZUS przysługuje w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy. Decyzję o przyznaniu renty podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały czy przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji oraz perspektywy na przekwalifikowanie. Niezdolność jest orzekana na okres do pięciu lat, chyba że aktualna wiedza medyczna wyklucza szansę na poprawę stanu zdrowia.

Lista schorzeń uprawniających do renty z ZUS

Świadczenie rentowe najczęściej przyznawane jest osobom cierpiącym na schorzenia z szerokiego katalogu, w tym:

Dolegliwości dotyczące układu krążenia, nerwowego i oddechowego.

Schorzenia narządu wzroku.

Zaburzenia psychiczne i behawioralne (np. schizofrenia, depresja).

Nowotwory złośliwe (szczególnie o podłożu związanym z wykonywaną pracą).

Choroby skóry, przewlekłe schorzenia narządu ruchu oraz choroby kostno-stawowe, mięśniowe i tkanki łącznej.

Choroby wywołane przez czynniki zakaźne i pasożytnicze.

Renta z ZUS z powodu chorób zawodowych

Renta przysługuje również w przypadku chorób zawodowych, do których najczęściej zalicza się: pylicę płuc, choroby zakaźne, uszkodzenia narządu głosu, niedosłuch, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe schorzenia układu ruchu oraz nowotwory złośliwe.

Renta z ZUS z powodu uzależnienia od alkoholu

ZUS wypłaca także renty związane ze skutkami uzależnienia od alkoholu, ale nie z powodu samego uzależnienia, lecz jego medycznych następstw. Świadczenie może zostać przyznane, jeśli skutki te (np. marskość wątroby, encefalopatia, uszkodzenia układu nerwowego) doprowadziły do trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, potwierdzonej przez lekarza orzecznika i pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących stażu ubezpieczeniowego.