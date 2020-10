Zakaz organizacji we Włoszech prywatnych zabaw w miejscach zamkniętych i na otwartej przestrzeni, ograniczenie do 30 liczby uczestników wesel, restauracje i bary zamknięte o północy - to przepisy nowego dekretu rządu w sprawie walki z pandemią.

Szczegóły dekretu podpisanego w nocy z poniedziałku na wtorek przez premiera Giuseppe Contego podają włoskie media. Rząd nie ogłosił nadal tego dokumentu, który ma obowiązywać przez 30 dni. Jest to odpowiedź na dobowy wzrost liczby zakażeń w kraju, wynoszący w ostatnich dniach od 4 tys. do ponad 5 tysięcy. Na mocy przepisów pozostają zamknięte dyskoteki i sale taneczne. Nowością jest zakaz zabaw i uroczystości, z wyjątkiem ceremonii cywilnych i religijnych, a więc na przykład wesel, w których może uczestniczyć maksimum 30 osób. Rząd ponadto "stanowczo rekomenduje", by unikać przyjmowania w domach prywatnych więcej niż sześciu osób z zewnątrz. To kompromisowe rozwiązanie najbardziej spornej kwestii po dyskusjach, jakie wywołała propozycja ministra zdrowia, który zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu wyprawiania uroczystości w domach prywatnych, w tym urodzin. Ponadto postanowiono, że restauracje i bary muszą być zamykane o północy, ale już od godziny 21 nie wolno konsumować na stojąco. W lokalach będzie można przez następne trzy godziny obsługiwać wyłącznie osoby przy stolikach. W ten sposób władze chcą położyć kres zjawisku gromadzenia się klientów przed lokalami gastronomicznymi. Z poprzedniego roku szkolnego powrócił zakaz wycieczek organizowanych przez placówki oświatowe. Ponadto zabronione jest uprawianie kontaktowego sportu na poziomie amatorskim oraz organizacja zawodów w tej kategorii. Reklama Pierwszy artykuł dekretu stwierdza, że na całym terytorium kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek zawsze przy sobie i ich zakładania we wszystkich miejscach zamkniętych z wyjątkiem prywatnych domów oraz wszędzie na otwartej przestrzeni. Nakaz nie dotyczy wyłącznie obszaru, gdy ma się zagwarantowaną izolację od innych osób, z którymi się nie mieszka. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolniono dzieci do lat 6 oraz osoby, których stan zdrowia to uniemożliwia. Zalecono również noszenie maseczek w domach prywatnych w obecności osób, z którymi się nie mieszka. Rząd rekomenduje zatem ich zakładanie podczas wizyt krewnych i przyjaciół. Utrzymano ograniczenie liczby widzów spektakli i koncertów do 200 w salach zamkniętych i do 1000 na otwartej przestrzeni wraz z nakazem utrzymywania metrowego dystansu. Zabroniona jest organizacja wszelkich wydarzeń, na których mogą gromadzić się tłumy. Dozwolone są tylko targi i kongresy. Otwarte dla kibiców mogą zostać stadiony pod warunkiem, że zajętych będzie na nich maksimum 15 procent miejsc, a osób nie będzie więcej niż tysiąc.