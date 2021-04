Międzynarodowy sojusz szczepionkowy Gavi Vaccine Alliance wraz ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi partnerami koordynuje COVAX, program dystrybucji szczepionek przeznaczony dla krajów o niskich dochodach, umożliwiając im zaszczepienie pracowników służby zdrowia i innych osób narażonych na wysokie ryzyko, nawet jeśli ich rządy nie zdołały zabezpieczyć szczepionek od producentów.

Australia, Wielka Brytania, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie mają otrzymać pierwsze dawki preparatu Pfizera za pośrednictwem programu COVAX, co jest "oparte na aktualnej wiedzy na temat dostępności szczepionki na Covid-19" – podała Gavi w oświadczeniu.

W ramach programu COVAX dostarczono prawie 38,4 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19 do 102 krajów na sześciu kontynentach, sześć tygodni po rozpoczęciu dostaw.

Według Gavi dostawy szczepionki firmy AstraZeneca do 142 uczestników w ramach wcześniej ogłoszonej rundy dostaw są realizowane "z pewnymi opóźnieniami", co może wydłużyć dostarczenie produktów do maja. Zmniejszona dostępność tego preparatu opóźniła niektóre dostawy w marcu i kwietniu, a duża część produkcji Serum Institute of India (SII), największego na świecie producenta szczepionek, który wytwarza preparaty firmy AstraZeneca, zostaje w Indiach, gdzie stale rośnie liczba infekcji.

Dyrektor naczelny Gavi, Seth Berkley, powiedział w piątek, że COVAX ma na celu dostarczenie jednej trzeciej miliarda dawek do połowy roku, a do ponad 2 mld dawek w 2021 roku.