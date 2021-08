Potem było znacznie gorzej: rządząca PT coraz mocniej wikłała się we flirty z antyamerykańskimi dyktatorami na całym świecie, a po blaskach reform pojawiły się cienie. Międzynarodowa koniunktura na ważnych dla Brazylii rynkach osłabła, podobnie jak determinacja lewicowej elity, by starać się o dalszą poprawę mas. W upaństwowionych, wielkich zakładach przemysłowych oraz zdominowanej przez członków PT administracji szalała korupcja, nakładająca się na uderzającą niekompetencję. Następczyni Luli Dilma Roussef (jego współpracowniczka i protegowana) w wyniku skandalu została usunięta z urzędu prezydenta przez Senat – formalnie z powodu bezprawnych działań mających ukryć realny deficyt finansów publicznych (do końca kadencji jej obowiązki przejął wiceprezydent Michel Temer). Co więcej, Lula sam stał się obiektem śledztwa, zakończonego w 2017 r. skazaniem go na wieloletnie więzienie za łapownictwo. Wyrok zniweczył plany byłego prezydenta na ponowny start w wyborach w 2018 r.