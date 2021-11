Odwiedzający Izrael są zobowiązani przybyć na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie.

Na izraelskie terytorium nie zostaną wpuszczeni turyści z krajów o wysokim wskaźniku zakażeń, czyli pochodzący z tzw. czerwonej strefy. Obecnie żadne państwo świata nie ma takiego statusu.

Uprawnieni do wjazdu są tylko ci podróżni, którzy nie później niż przed 180 dniami przyjęli drugą dawkę dwudawkowej szczepionki bądź preparat jednodawkowy. Izrael akceptuje szczepienia preparatami uznanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także rosyjskim Sputnikiem V.

W przypadku podróżnych, którzy otrzymali szczepionki firm Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac lub Sinopharm, między podaniem drugiej dawki lub zastrzyku przypominającego a wjazdem do Izraela musi upłynąć minimum 14 pełnych dni. Przyjęcie pojedynczej dawki wymienionych szczepionek nie pozwala na przekroczenie izraelskiej granicy.

W przypadku osób, które otrzymały jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson, musi minąć minimum 14 pełnych dni między pierwszą dawką lub dawką przypominającą a wjazdem do Izraela.

Ozdrowieńcy są zobowiązani do przedstawienia pozytywnego wyniku testu PCR lub inną metodą w ramach techniki NAAT (technika amplifikacji kwasu nukleinowego), potwierdzającego przebycie zakażenia. Ponadto wymaga się, by podróżni, którzy przeszli infekcję SARS-CoV-2, byli zaszczepieni na Covid-19 pojedynczą dawką wymienionych preparatów. Termin przyjęcia szczepionki nie ma znaczenia z punktu widzenia wizyty w Izraelu.

Wszyscy przybywający do Izraela są ponadto zobowiązani do wykonania testu PCR maksymalnie 72 godziny przed wylotem i do poddania się kolejnemu testowi niezwłocznie po przylocie. Do wejścia na pokład samolotu dopuszczeni są tylko ci podróżni, którzy dysponują udokumentowanym negatywnym wynikiem testu na Covid-19. Po wykonaniu drugiego testu na lotnisku wszyscy przybywający do Izraela zostaną poddani kwarantannie – maksymalnie 24-godzinnej - do czasu otrzymania kolejnego negatywnego wyniku.

Osoby, u których zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem po przybyciu do Izraela, zostaną przewiezione do rządowego ośrodka izolacji na okres 14 dni, gdzie pozostaną na koszt własny lub ubezpieczyciela.

Podróżni odmawiający pozostania w izolacji lub posługujący się sfałszowaną dokumentacją utracą prawo wjazdu na terytorium Izraela na okres pięciu lat.

Podróżni niespełniający wymagań izraelskiego ministerstwa zdrowia nie zostaną wpuszczeni do kraju nawet po odbyciu 14-dniowej kwarantanny.

Dzieci, ze względu na brak dostępnych szczepionek dla grupy wiekowej poniżej 12. roku życia, są praktycznie wyłączone z możliwości podróżowania do Izraela.

Wytyczne ministerstwa zdrowia Izraela obowiązują od początku listopada.