Centrum praw człowieka Memoriału i jego organizacja-matka stowarzyszenie Memoriał wniosły sprawę do ETPC w trybie pilnym i dlatego wezwał on Moskwę do wdrożenia "środków tymczasowych", czyli zawieszenia likwidacji "na czas konieczny, aby Trybunał rozpatrzył wniosek".

Reklama

"Trybunał zdecydował, że wskaże rządowi Rosji (...), iż w interesie wszystkich stron i właściwego toku procedury wszczętej w Trybunale, wykonanie decyzji o rozwiązaniu wnioskujących organizacji powinno zostać zawieszone" - głosi oświadczenie ETPC.

Centrum praw człowieka Memoriału i stowarzyszenie Memoriał złożyły wniosek do ETPC na podstawie art. 39 jego regulaminu, który stanowi, że Trybunał może nakazać państwom członkowskim Rady Europy, w tym Rosji, wdrożenie "środków tymczasowych" i zabezpieczających, jeśli wnioskujący jest narażony na "realne ryzyko szkód nie do naprawienia" - wyjaśnia AFP.

Likwidacja centrum praw człowieka Memoriału

Likwidację centrum praw człowieka Memoriału nakazał w środę moskiewski sąd. O jego zamknięcie wnioskowała moskiewska prokuratura, argumentując, że organizacja ta złamała przepisy o „agentach zagranicznych”. Wcześniej podobny los spotkał sam Memoriał.

Prokurator twierdził m.in., że w publikacjach organizacji były znamiona „uznania ekstremizmu i terroryzmu”, zaś likwidacja „będzie służyć realizacji praw obywateli i interesów państwa”.

Adwokaci organizacji zapowiedzieli apelację. Podkreślili też, że proces sądowy ma charakter polityczny.

Centrum praw człowieka Memoriału to struktura stowarzyszenia Memoriał, która zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Rosji i przestrzeganiem w tym kraju norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, a także pomocą uchodźcom i osobom przesiedlonym.

Dzień wcześniej, we wtorek, rosyjski Sąd Najwyższy postanowił o likwidacji głównej struktury Memoriału, zajmującej się od lat 80. XX wieku badaniem zbrodni stalinowskich.

Obydwie struktury – historyczna i obrony praw człowieka – zostały przez władze uznane za „agentów zagranicznych”, których działanie jest finansowane spoza Rosji. (PAP)