W miarę dalszego napływu pomocy humanitarnej do Gazy administracja Bidena spodziewa się, że izraelska kampania powietrzna „osłabnie w porównaniu z tym, co widzieliśmy” – powiedział w piątek CNN wyższy rangą urzędnik administracji.

Administracja przewiduje przejście do „bardziej taktycznego skupienia się na kampanii naziemnej”, której celem jest oczyszczenie rozległej sieci kompleksów podziemnych tuneli, w których działa Hamas, powiedział urzędnik Białego Domu.

Zapytany, kiedy administracja Bidena mogłaby poczuć się zmuszona wezwać do zawieszenia broni – czego jak dotąd odmówiła – urzędnik odpowiedział, że biorąc pod uwagę skalę i charakter ataków Hamasu na Izrael 7 października, zawieszenie broni nie byłoby właściwe.

Reuters poinformował w piątek, że urzędnicy amerykańscy podejmują intensywne wysiłki, aby doprowadzić do uwolnienia ponad 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie.

Urzędnik Białego Domu powiedział Reuterowi, że uwolnienie zakładników wymagać będzie „bardzo znaczącej przerwy w konflikcie”.

„Jest to coś, co jest przedmiotem bardzo poważnej i aktywnej dyskusji... nie ma jeszcze porozumienia, aby faktycznie to zrobić, ale jest to coś, nad czym niezwykle ciężko pracujemy” – dodał.

Urzędnik potwierdził, że administracja również negocjuje z Hamasem w sprawie zezwolenia obcokrajowcom uwięzionym w enklawie na bezpieczne wydostanie się z Gazy. Powiedział, że rozmowy są trudne i obejmowały ofertę Hamasu dotyczącą uwolnienia części więzionych przez Izrael terrorystów. Urzędnicy amerykańscy i izraelscy uznali to za niedopuszczalne i odrzucili – dodał urzędnik.