Co światowe jeszcze światowe media piszą o wizycie Tuska i Dudy w Waszyntonie?

Relacje włoskich mediów

Włoska agencja Ansa podkreśliła w relacji z Waszyngtonu, że prezydent Andrzej Duda mówił Joe Bidenowi o inicjatywie zaproponowania sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 proc. PKB. Zwrócono także uwagę na zapowiedź udzielenia Polsce 2 miliardów dolarów pożyczki na zakup uzbrojenia.

Stacja telewizyjna Sky Tg24 zaznaczyła, że w dniu wizyty polskich przywódców w Białym Domu, z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, prezydent USA zatwierdził nowy, nadzwyczajny pakiet pomocy na zakup uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 300 mln dolarów.

Hiszpański "El Pais"

"El Pais" odnotował, że USA zapowiedziały przekazanie dla Kijowa nowego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 300 mln dolarów na amunicję i części zamienne, ale jak zaznaczyła gazeta środki te są “znacznie skromniejsze niż poprzednie, kiedy pomoc sięgała miliardowych sum”.

Dziennik wskazując na symboliczne znaczenie nowego wsparcia, będącego “wysłaniem wiadomości, że ta pomoc dla Ukrainy nie będzie ostatnią”, odnotował, że sygnał ten zbiegł się w czasie z wizytą władz Polski w Waszyngtonie.

“El Pais” zauważa, że polscy politycy, podobnie jak prezydent USA Joe Biden, mają świadomość, że nowa pomoc dla Kijowa nie wystarczy do powstrzymania Rosji, “która nie zatrzyma się na Ukrainie”.

Dziennik odnotował inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, który ponownie zaapelował o zwiększenie przez członków NATO inwestycji w obronność do 3 proc. PKB. Według “El Pais” Waszyngton uważa tę propozycję za niemożliwą obecnie do realizacji.

Media kanadyjskie i brytyjski Reuter

Kanadyjskie portale cytowały wypowiedź Tuska, który ostrzegł spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że „los milionów ludzi” i „tysiące istnień” zależą od tego, czy Republikanie zgodzą się na głosowanie nad 60 mld USD pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Agencja Reutera w depeszy z Waszyngtonu podkreśliła z kolei, że premier Donald Tusk ostrzegł we wtorek republikańskiego spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że "los milionów i życie tysięcy ludzi" zależy od tego czy dopuści on do głosowania w Izbie w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 mld dolarów.

Reuter przytacza wypowiedź Donalda Tuska ze spotkania z dziennikarzami, po rozmowach w Białym Domu, że "nie chodzi tylko o polityczne utarczki, które są istotne jedynie dla amerykańskiej sceny politycznej". "Brak pozytywnej decyzji pana Johnsona będzie kosztować życie tysięcy. Ponosi on za to osobistą odpowiedzialność".

Brytyjska agencja podkreśliła, że Biden i obaj polscy przywódcy wezwali Johnsona aby przystąpił do procedowania ustawy o pakiecie pomocy dla Ukrainy, która została uchwalona przez Senat, ale republikański spiker Izby Reprezentantów wstrzymał dalszy proces legislacyjny.

Reuter zauważa też, że biuro Johnsona odmówiło komentarza a po spotkaniu Johnsona z prezydentem Dudą opublikowało komunikat, w którym nie wspomniano o impasie w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Jak relacjonuje Reuter, Johnson podkreślił jedynie "konieczność jedności Ameryki z jej przyjaciółmi w coraz bardziej niebezpiecznym świecie przeciwko tym, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu”.