Franziska Brantner wybrana na dwuletnią kadencję

Brantner, która otrzymała 78,15 procent głosów, jest uważana za bliską współpracowniczkę ministra gospodarki Roberta Habecka (Zieloni).

Niemcy potrzebują więcej inwestycji - powiedziała Brantner w swoim przemówieniu. "Zaciskanie pasa nie jest dobre, jeśli już brakuje spodni" - stwierdziła. Zapowiedziała, że będzie walczyć o dalsze promowanie przyjaznych dla klimatu systemów grzewczych, takich jak pompy ciepła - pisze agencja dpa.

Brantner zaatakowała swoich politycznych rywali. Na przykład oskarżyła lidera CDU Friedricha Merza o przestarzałe poglądy na temat kobiet i zażądała, aby skończyć "z tym myśleniem dinozaurów".

Brantner pozostaje przy ministrze Habecku

45-latka zachowa swoje stanowisko w ministerstwie gospodarki Roberta Habecka. Ze względu na przedterminowe wybory rząd zdecydował się nie obsadzać więcej stanowisk parlamentarnych sekretarzy stanu - powiedziała Brantner agencji dpa.

"Robert Habeck poprosił mnie zatem o pozostanie na stanowisku do końca okresu legislacyjnego, aby działalność mogła być prowadzona prawidłowo. Przyjmuję tę odpowiedzialność na pozostałe tygodnie" - podkreśliła.

Wybory parlamentarne w Niemczech zaplanowano na 23 lutego.

Kariera Brantner: Od europarlamentu do Bundestagu

Brantner jest posłanką do Bundestagu od 2013 r., po kilku latach zasiadania w Parlamencie Europejskim. Pochodzi z Badenii-Wirtembergii, studiowała w Paryżu i Nowym Jorku oraz uzyskała tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie w Mannheim.

We wrześniu przewodniczący partii Zielonych Omid Nouripour i Ricarda Lang ogłosili swoje dymisje. Była to konsekwencja porażek partii w wyborach europejskich w czerwcu oraz we wrześniowych wyborach do parlamentów trzech landów na wschodzie kraju.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)