Podwyżka opłat za wydanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Konfederacja Lewiatan apeluje o zmianę projektu rozporządzenia dotyczącego wysokości opłat za wydanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Czterokrotne podwyższenie opłat, wprowadzone po zakończeniu procesu opiniowania, budzi poważne zastrzeżenia przedsiębiorców.
– Obecnie pracodawcy ponoszą opłaty za legalizację pracy cudzoziemców nawet w sytuacjach, gdy postępowanie kończy się odmową z przyczyn całkowicie od nich niezależnych, czy też przy każdej koniecznej zmianie warunków zatrudnienia. Dodatkowo, w przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy z uwagi na niewydolność systemu wizowego, poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. W takich warunkach znacząca podwyżka opłat może stać się realnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, ograniczając ich elastyczność i konkurencyjność – mówi Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
200 zł zamiast 50 zł i 400 zł zamiast 100 zł
Na przykład, zezwolenie na pracę do 3 miesięcy ma wzrosnąć z 50 zł do 200 zł, a na pracę powyżej 3 miesięcy ze 100 zł do 400 zł.
Lewiatan zwraca uwagę, że:
- samo uzyskanie dokumentów legalizujących pracę nie daje gwarancji faktycznego zatrudnienia cudzoziemca – pracodawcy często ponoszą koszty mimo odmów wizowych czy przedłużających się procedur w konsulatach,
- w uzasadnieniu podwyższenia wysokości opłat nie przedstawiono żadnych danych dotyczących faktycznych kosztów postępowań administracyjnych,
- wzrost opłat w przypadku wpisu oświadczenia do ewidencji (o 1233% w ciągu trzech lat) jest nieproporcjonalny, zwłaszcza że ta procedura ma charakter uproszczony,
- każda zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca (np. stanowiska, miejsca pracy czy wymiaru etatu) wymaga ponownego wniesienia opłaty, co dodatkowo obciąża firmy.
Wyższe opłaty za legalizację pracy cudzoziemców należy powiązać z efektywnością urzędów i skróceniem czasu rozpatrywania wniosków
Konfederacja Lewiatan postuluje powiązanie wysokości opłat ze zwiększeniem efektywności urzędów i skróceniem czasu rozpatrywania wniosków. – Planowana podwyżka opłat mogłaby być uzasadniona wyłącznie wtedy, gdyby została powiązana z realnym zwiększeniem efektywności urzędów odpowiedzialnych za legalizację pracy cudzoziemców. Tymczasem przewlekłość postępowań i brak gwarancji terminowych decyzji pozostają jedną z kluczowych barier dla przedsiębiorców – podkreśla Nadia Winiarska.
Lewiatan wskazuje ponadto na konieczność rozważenia możliwości zwrotu opłat w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy z przyczyn całkowicie niezależnych od pracodawcy, m.in. w związku z brakiem możliwości uzyskania wizy lub negatywną decyzją legalizacyjną wynikającą z przesłanek poza kontrolą pracodawcy.
Konfederacja Lewiatan apeluje o bardziej wyważone podejście i stopniowe podnoszenie opłat, połączone z gwarancją, że środki zasilą pracę urzędów odpowiedzialnych za procesy legalizacyjne.