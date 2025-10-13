Podwyżka opłat za wydanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Konfederacja Lewiatan apeluje o zmianę projektu rozporządzenia dotyczącego wysokości opłat za wydanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Czterokrotne podwyższenie opłat, wprowadzone po zakończeniu procesu opiniowania, budzi poważne zastrzeżenia przedsiębiorców.

– Obecnie pracodawcy ponoszą opłaty za legalizację pracy cudzoziemców nawet w sytuacjach, gdy postępowanie kończy się odmową z przyczyn całkowicie od nich niezależnych, czy też przy każdej koniecznej zmianie warunków zatrudnienia. Dodatkowo, w przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmuje pracy z uwagi na niewydolność systemu wizowego, poniesione koszty nie podlegają zwrotowi. W takich warunkach znacząca podwyżka opłat może stać się realnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, ograniczając ich elastyczność i konkurencyjność – mówi Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

200 zł zamiast 50 zł i 400 zł zamiast 100 zł

Na przykład, zezwolenie na pracę do 3 miesięcy ma wzrosnąć z 50 zł do 200 zł, a na pracę powyżej 3 miesięcy ze 100 zł do 400 zł.

Lewiatan zwraca uwagę, że:

samo uzyskanie dokumentów legalizujących pracę nie daje gwarancji faktycznego zatrudnienia cudzoziemca – pracodawcy często ponoszą koszty mimo odmów wizowych czy przedłużających się procedur w konsulatach,

w uzasadnieniu podwyższenia wysokości opłat nie przedstawiono żadnych danych dotyczących faktycznych kosztów postępowań administracyjnych,

wzrost opłat w przypadku wpisu oświadczenia do ewidencji (o 1233% w ciągu trzech lat) jest nieproporcjonalny, zwłaszcza że ta procedura ma charakter uproszczony,

każda zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca (np. stanowiska, miejsca pracy czy wymiaru etatu) wymaga ponownego wniesienia opłaty, co dodatkowo obciąża firmy.

Wyższe opłaty za legalizację pracy cudzoziemców należy powiązać z efektywnością urzędów i skróceniem czasu rozpatrywania wniosków

Konfederacja Lewiatan postuluje powiązanie wysokości opłat ze zwiększeniem efektywności urzędów i skróceniem czasu rozpatrywania wniosków. – Planowana podwyżka opłat mogłaby być uzasadniona wyłącznie wtedy, gdyby została powiązana z realnym zwiększeniem efektywności urzędów odpowiedzialnych za legalizację pracy cudzoziemców. Tymczasem przewlekłość postępowań i brak gwarancji terminowych decyzji pozostają jedną z kluczowych barier dla przedsiębiorców – podkreśla Nadia Winiarska.

Lewiatan wskazuje ponadto na konieczność rozważenia możliwości zwrotu opłat w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy z przyczyn całkowicie niezależnych od pracodawcy, m.in. w związku z brakiem możliwości uzyskania wizy lub negatywną decyzją legalizacyjną wynikającą z przesłanek poza kontrolą pracodawcy.

Konfederacja Lewiatan apeluje o bardziej wyważone podejście i stopniowe podnoszenie opłat, połączone z gwarancją, że środki zasilą pracę urzędów odpowiedzialnych za procesy legalizacyjne.