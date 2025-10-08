Jak wynika z szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) obecnie połowa globalnej siły roboczej nie jest odpowiednio objęta zabezpieczeniami społecznymi ani prawną ochroną bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W krajach o niskich dochodach szara strefa to norma

Dane MOP pokazują, że zatrudnienie nieformalne jest bardzo zróżnicowane na całym świecie. Według organizacji, w 2024 roku najwyższy odsetek pracowników zatrudnionych na czarno odnotowały kraje o niskich dochodach. W tych krajach odsetek osób pracujących w szarej strefie był na średnim poziomie 88,5 proc., podczas gdy w krajach o wysokich dochodach średni wskaźnik wynosił 13,5 proc.

Tu najwięcej osób pracuje na czarno

Z danych wynika, że nieformalne zatrudnienie jest najbardziej rozpowszechniona w krajach globalnego Południa, gdzie w kilku krajach Afryki Zachodniej i Środkowej odnotowano ponad 90 proc. wskaźnik zatrudnienia na czarno.

Najwyższe wskaźniki odnotowano w Nigrze, Czadzie i Demokratycznej Republice Konga - powyżej 96 proc.

Także kilka krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej również ma wysoki odsetek pracowników bez umów. Wśród nich są Indonezja, Mjanma, Indie i Bangladesz gdzie zatrudnienie w szarej strefie szacowano na poziomie od 75 proc. do 89 proc..

USA i Kanada na poziomie Polski

Większość danych w badaniu MOP opiera się na badaniach krajowych, natomiast z powodu braku danych z badań Stany Zjednoczone i Kanada reprezentowane są przez modelowane szacunki dla Ameryki Północnej, z których wynika że w obu krajach średnio w szarej strefie zatrudnienie znajduje około 8 proc.. Wynik ten jest zbliżony do wyników Polski.

Polska na tle państw UE wypada blado

W Polsce wskaźnik osób zatrudnionych nieformalnie jest na poziomie 8,6 proc. i jest najwyższy w całej UE. Wskaźnik na poziomie powyżej 4 proc. miały Portugalia (4,7 proc.) i Słowacja (4,4), a powyżej 3 proc. Grecja, Włochy, Litwa i Francja.

Wśród państw europejskiej Wspólnoty najmniejszy odsetek zatrudnionych w szarej strefie odnotowano odnotowano na Malcie 0,6 proc. i w Słowenii (0,7 proc.)