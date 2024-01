Cudzoziemcy w ZUS — to nie Ukraińców przybyło w zeszłym roku najwięcej

Reklama

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku 1 127 744 osoby. W ciągu 12 miesięcy przybyło ich w zusowskim systemie 64 483, co oznacza wzrost o 6,1 proc. Dynamika oraz liczba była jednak bardzo różna w zależności od kierunku, z którego przybywali.

Dużym zaskoczeniem może być z pewnością fakt, że to nie Ukraińców przybyło w zeszłym roku najwięcej. Ich liczba zwiększyła się bowiem o 13,4 tys., co dało... drugie miejsce. Na pierwszym miejscu znalazł się inny naród ze Wschodu. Chodzi tym razem o Białorusinów. Ich przewaga nad Ukraińcami była bardzo wyraźna, ponieważ liczba osób z tych pochodzeniem wzrosła aż o 21,3 tys. Oznacza to wzrost o blisko 20 proc.

Reklama

Coraz więcej imigrantów z Azji w Polsce

Jakie państwa znajdziemy w czołówce? Dominuje Azja. Trzeci stopień podium przypadł Indiom. W 2023 roku przybyło w Polsce 4588 cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, którzy zadeklarowali narodowość indyjską. Jedynym przedstawicielem Ameryki Południowej w ścisłej czołówce jest Kolumbia. Z tego kierunku przybyło nad Wisłę 3535 osób. Z Himalajów, a konkretniej z Nepalu, przyjechało do nas 3481 osób. Szóste miejsce w stawce zajęły katolickie Filipiny. W ZUS zarejestrowano w 2023 roku 2870 imigrantów. Siódme i ósme miejsce przypadło dwóm narodom tureckim. Mowa o Uzbekach (2026) oraz Turkach (1784).

W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze dwa azjatyckie państwa. W ZUS liczba obywateli Bangladeszu zwiększyła się w zeszłym roku o 1770. O niewiele mniej, bo 1759 osób, wzrosła liczba osób pochodzenia indonezyjskiego. Następne miejsca w zestawieniu przypadły: Azerom (+1077), Wietnamczykom (+1057), Turkmenom (+1038), Kazachom (+782), Kirgizom (+549), czy Argentyńczykom (+360). Pierwszym państwem unijnym w zestawieniu jest Rumunia. W ZUS liczba zarejestrowanych Rumunów wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 280 osób.

/> />

Jakich narodów ubyło w bazie ZUS najmocniej? Mogłoby się zdawać, że pierwsze miejsce przypadnie Rosjanom. Ubyło ich w 2023 roku 1017, co dało drugą pozycję pod względem odpływów. Najwięcej ubyło zaś Gruzinów. O 1166 zmniejszyła się ich liczba w ZUS. W znaczny sposób zmniejszył się także bilans Słowaków (-195) oraz Bułgarów (-109).

Kogo przybywa najszybciej? Na czele Kolumbijczycy i Nepalczycy

Bardzo ciekawie wygląda także zestawienie państw, skąd najszybciej zwiększa się liczba migrantów. Mimo że wzrost o ponad 20 tys. to dużo w liczbach bezwzględnych, to przekłada się on na „jedynie” 20 proc. wzrostu liczby Białorusinów w Polsce. Choć oczywiście jest to nie najmniejsza dynamika, to do ścisłej czołówki Białorusinom bardzo daleko.

O 215 proc. zwiększyła się w rok liczba Kolumbijczyków. Mówiąc najprościej, obecnie w ZUS jest ich 3-krotnie więcej niż 12 miesięcy wcześniej. O 110 proc. nastąpił wzrost liczby Nepalczyków. W czołówce znalazła się także... Argentyna. Wzrost liczby Argentyńczyków wyniósł 75 proc. 4. miejsce przypadło pierwszemu przedstawicielowi Afryki — Zimbabwe (+67 proc.). Ponownie wracamy do Ameryki Południowej, a konkretniej do Peru. Peruwiańczyków na koniec 2023 roku było w ZUS o 64 proc. więcej niż rok wcześniej.

/> />

Lankijską (Sri Lanka) narodowość reprezentuje zaś o 61 proc. więcej zarejestrowanych w ZUS. O 58 proc. więcej jest także Turkmenów oraz Banglijczyków. Miejsce 9. oraz 10. zajmują ponownie kraje Ameryki Południowej. Chodzi tym razem o Gwatemalę (+56 proc.) oraz Wenezuelę (+43 proc.). Dla porównania warto dodać wzrost liczby Ukraińców, który wyniósł jedynie 1,8 proc. Aby nie uwzględniać w zestawieniu małych nominalnie i dużych w ujęciu względnym wzrostów (np. z 5 na 10 osób) pominąłem w tym zestawieniu państwa, skąd pochodzi mniej niż 50 osób zarejestrowanych w ZUS.

Skąd pochodzą imigranci w Polsce? Ukraina i Białoruś na czele

Warto spojrzeć nie tylko na dynamiki, ale ogólną liczbę imigrantów z poszczególnych państw. Tutaj zaskoczenia będzie z pewnością znacznie mniej. Spośród 1,128 mln zarejestrowanych w ZUS, aż 759,4 tys. to Ukraińcy. Stanowią więc przytłaczającą większość. Drugie miejsce zajęli Białorusini. Na koniec 2023 roku było ich w Polsce według danych ZUS 129,4 tys. Te dwa kraje znacznie dystansują pozostałe państwa.

Z Gruzjipochodzi bowiem jedynie 26,2 tys. osób. Dalsze miejsce przypadły obywatelom: Indii (20,5 tys.), Mołdawii (14,9 tys.), Rosji (12,4 tys.), Wietnamowi (9,8 tys.), Turcji (9,8 tys.), Filipin (9,7 tys.), Uzbekistanu (6,9 tys.) oraz Nepalu (6,6 tys.). Najliczniejszym reprezentantem UE są Rumuni (6,0 tys.) oraz Włosi (5,4 tys.). W Ameryce Południowej na prowadzeniu są Kolumbijczycy (5,2 tys.). Z Afryki największą grupę stanowią imigranci z Zimbabwe (2,4 tys.).