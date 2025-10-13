Świadczenie rodzicielskie: 1000 zł "na rękę" dla rodziców bez zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie rodzicielskie to comiesięczna, stała wypłata w wysokości 1000 zł netto, przeznaczona dla osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem, ale ze względu na swoją sytuację zawodową nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Grupą, która najczęściej korzysta z tego wsparcia, są m.in. osoby bezrobotne, studiujące lub pracujące na podstawie umowy o dzieło.

Kluczowe zasady wypłaty świadczenia rodzicielskiego

1000 zł netto: Jest to pełna kwota trafiająca do odbiorcy ("na rękę"), ponieważ ustawodawca wprost wskazuje, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu (PIT) ani innym obciążeniom.

Brak kryterium dochodowego: Prawo do świadczenia zależy wyłącznie od przesłanek ustawowych, a nie od wysokości zarobków rodziny.

Realizacja: Świadczenie jest realizowane przez gminy, za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.

Wniosek: Można go złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Świadczenie rodzicielskie - krąg osób uprawnionych

1000 zł od państwa (świadczenie rodzicielskie) może otrzymać szeroki krąg osób:

Matka lub ojciec dziecka (przejęcie świadczenia przez ojca jest możliwe po spełnieniu określonych warunków).

Opiekun faktyczny (jeśli złożył wniosek do sądu o przysposobienie dziecka).

Rodzina zastępcza niezawodowa.

Osoba, która przysposobiła dziecko.

Przyznanie świadczenia jest ograniczone wiekiem dziecka, które jest objęte opieką. Zazwyczaj jest to do 14 lat, a w przypadku rodzin zastępczych do 7 lat (lub 10 lat, jeśli odroczono obowiązek szkolny). Ojciec może przejąć świadczenie, jeśli matka pobierała je przez co najmniej 14 tygodni lub w sytuacji śmierci/porzucenia dziecka.

Okres wypłacania Świadczenia rodzicielskiego

Okres, na jaki przysługuje świadczenie rodzicielskie, zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

52 tygodnie – przy jednym dziecku.

65 tygodni – przy dwojgu dzieci.

67 tygodni – przy trojgu dzieci.

69 tygodni – przy czworgu dzieci.

71 tygodni – przy pięciorgu i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie a wykluczenia i ograniczenia

Świadczenie rodzicielskie nie łączy się z innymi formami wsparcia tego samego rodzaju. Nie przysługuje, jeśli:

Którykolwiek z rodziców (lub opiekun/rodzina zastępcza) pobiera zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopów związanych z narodzinami dziecka. Zaprzestano osobistej opieki nad dzieckiem (np. z powodu zatrudnienia w wymiarze uniemożliwiającym faktyczną opiekę). Dziecko trafiło do pieczy zastępczej (dotyczy rodziców biologicznych i przysposabiających). Na to samo dziecko już pobierane jest inne świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie a inne świadczenia