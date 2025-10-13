- Świadczenie rodzicielskie: 1000 zł "na rękę" dla rodziców bez zasiłku macierzyńskiego
Świadczenie rodzicielskie to comiesięczna, stała wypłata w wysokości 1000 zł netto, przeznaczona dla osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem, ale ze względu na swoją sytuację zawodową nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Grupą, która najczęściej korzysta z tego wsparcia, są m.in. osoby bezrobotne, studiujące lub pracujące na podstawie umowy o dzieło.
- 1000 zł netto: Jest to pełna kwota trafiająca do odbiorcy ("na rękę"), ponieważ ustawodawca wprost wskazuje, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu (PIT) ani innym obciążeniom.
- Brak kryterium dochodowego: Prawo do świadczenia zależy wyłącznie od przesłanek ustawowych, a nie od wysokości zarobków rodziny.
- Realizacja: Świadczenie jest realizowane przez gminy, za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.
- Wniosek: Można go złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie.
1000 zł od państwa (świadczenie rodzicielskie) może otrzymać szeroki krąg osób:
- Matka lub ojciec dziecka (przejęcie świadczenia przez ojca jest możliwe po spełnieniu określonych warunków).
- Opiekun faktyczny (jeśli złożył wniosek do sądu o przysposobienie dziecka).
- Rodzina zastępcza niezawodowa.
- Osoba, która przysposobiła dziecko.
Przyznanie świadczenia jest ograniczone wiekiem dziecka, które jest objęte opieką. Zazwyczaj jest to do 14 lat, a w przypadku rodzin zastępczych do 7 lat (lub 10 lat, jeśli odroczono obowiązek szkolny). Ojciec może przejąć świadczenie, jeśli matka pobierała je przez co najmniej 14 tygodni lub w sytuacji śmierci/porzucenia dziecka.
Okres, na jaki przysługuje świadczenie rodzicielskie, zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:
- 52 tygodnie – przy jednym dziecku.
- 65 tygodni – przy dwojgu dzieci.
- 67 tygodni – przy trojgu dzieci.
- 69 tygodni – przy czworgu dzieci.
- 71 tygodni – przy pięciorgu i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie nie łączy się z innymi formami wsparcia tego samego rodzaju. Nie przysługuje, jeśli:
- Którykolwiek z rodziców (lub opiekun/rodzina zastępcza) pobiera zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopów związanych z narodzinami dziecka.
- Zaprzestano osobistej opieki nad dzieckiem (np. z powodu zatrudnienia w wymiarze uniemożliwiającym faktyczną opiekę).
- Dziecko trafiło do pieczy zastępczej (dotyczy rodziców biologicznych i przysposabiających).
- Na to samo dziecko już pobierane jest inne świadczenie rodzicielskie.
- Zasiłek dla bezrobotnych: Jeśli matka pobiera zasiłek dla bezrobotnych w okresie okołoporodowym, świadczenie rodzicielskie jest wypłacane jako różnica między 1000 zł a kwotą zasiłku (po opodatkowaniu). Przykład: Jeśli zasiłek wynosi 700 zł (netto), gmina dopłaci 300 zł, aby łączna kwota nie przekroczyła 1000 zł. Jeśli zasiłek netto jest równy lub wyższy niż 1000 zł, świadczenie rodzicielskie nie przysługuje.
- 800 plus: Świadczenie rodzicielskie nie wyklucza prawa do pobierania świadczenia 800 plus.
- Pomoc społeczna: Należy pamiętać, że kwota 1000 zł może być wliczana do dochodu przy ocenie prawa do innych form pomocy społecznej. Warto to sprawdzić w lokalnym ośrodku, aby uniknąć problemów z przekroczeniem progu dochodowego.