"Cieszę się, że mamy zagwarantowaną drogę do UE"

- Wyniki wyborów oznaczają zwycięstwo kraju, a nie jednej partii – zaznaczyła Sandu.

- Cieszę się, że mamy zagwarantowaną drogę do UE. (...) Bardzo chciałam, żeby Mołdawianie podjęli decyzję na rzecz Mołdawii. Chcę, żeby Mołdawia była wolnym i demokratycznym krajem – powiedziała.

Wybory w Mołdawii: kto wygrał?

Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zdobyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii 50,03 proc. głosów – wynika z niemal pełnych rezultatów, podanych oficjalnie w poniedziałek. Skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) uzyskał 24,26 proc. głosów.

Wstępne szacunki wskazują na to, że PAS utrzyma większość w parlamencie. Na 101 miejsc w izbie partia ta będzie mieć zapewne około 55 mandatów. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy posiadała 63, ale pozwoli jej to na samodzielne rządy bez potrzeby tworzenia koalicji, której PAS nie miałaby z kim stworzyć pod hasłem wejścia do UE.