"Mamy nadzieję, że wstępne rozmowy nie tylko się rozpoczną, ale przyniosą rezultaty, które każdy z dwóch krajów uzna za bardziej niż akceptowalne" - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji podczas pierwszego z dwóch dni pobytu w Grecji.

„To nie tylko kwestia rozmowy, ale znalezienia dobrych rozwiązań” - podkreślił w Atenach w wywiadzie dla greckiej agencji informacyjnej ANA. Wcześniej, po spotkaniu w Salonikach z greckim ministrem spraw zagranicznych Nikosem Dendiasem, oświadczył, że spór musi zostać rozwiązany „pokojowo i zgodnie z prawem międzynarodowym”.

Pompeo we wtorek ma udać się na Kretę, aby spotkać się tam z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem. Ma zamiar także odwiedzić bazę morską NATO w zatoce Souda. W kontekście roli Aten w Sojuszu, podczas wywiadu dla ANA, podkreślił "prawdziwe geostrategiczne znaczenie” Grecji.

Jak pisze AFP, wizyta Pompeo w Salonikach to także skierowany do państw bałkańskich sygnał, że Amerykanie zamierzają dokonywać inwestycji w tym regionie. Potwierdzać mają to słowa Pompeo, który wezwał Grecję do bycia „kluczowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Europy” wśród krajów Półwyspu Bałkańskiego.

Należące do NATO Grecję i Turcję dzieli od tygodni przybierający na sile spór. Ateny oskarżają Ankarę o łamanie prawa międzynarodowego poprzez dokonywanie próbnych wierceń w pobliżu greckich wysp. Turcja odpiera te zarzuty, twierdząc, że prace badawcze w celu potwierdzenia użyteczności złóż odbywają się na jej własnej części szelfu kontynentalnego.