Poparcie dla niemieckich partii

Według sondażu obecnie najwięcej niemieckich wyborców zagłosowałoby na koalicję CDU/ CSU (32 proc.). Kolejno 17 proc. respondentów wybrałoby Alternatywę dla Niemiec (17 proc.), SPD (14 proc.) i Zielonych (12 proc.). Autorzy badania zwracają uwagę, że wynik Zielonych jest najgorszy od sześciu lat. Przypominają, że w czasie globalnego szczytu klimatycznego w czerwcu 2019 proc. partia Zielonych była na równi z Unią (po 26 proc.).

Sojusz Sahry Wagenknecht zyskuje poparcie

Największym zwycięzcą sondażu Instytutu GMS – jak wskazuje portal dziennika „Die Welt” – jest założony w styczniu 2024 r. lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), który uzyskał poparcie na poziomie 8 proc. – to do tej pory najlepszy wynik tej partii. W porównaniu do badania z czerwca b.r. BSW otrzymał 2 p.p. więcej.

Lewica poza Bundestagiem

Na FDP oddałoby głos 5 proc. respondentów. Poza Bundestagiem znalazłaby się Lewica (3 proc.).

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)