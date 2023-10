W dniach 6-9 października 2023 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna kolejne badanie preferencji politycznych Polaków, ostatnie przed wyborami, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Wyniki sugerują, że ani PiS, ani KO nie mogą liczyć na rząd większościowy.

PiS na prowadzeniu, KO na drugim miejscu

Uzyskane wyniki pokazują na prawdopodobne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, na którą zagłosowałoby 35,1 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 26,5 proc. ankietowanych.

Konfederacja, Lewica i Trzecia Droga

Trzecia na podium ma szansę być Konfederacja z poparciem 8,8 proc. społeczeństwa, chociaż jej przewaga nad Lewicą jest minimalna (poparcie w wysokości 8,7 proc.). Koalicja Polska 2050 z PSL (Trzecia Droga) może liczyć na zaufanie 8,2 proc. Polaków i jest najprawdopodobniej ostatnim ugrupowaniem, które będzie miało swoją reprezentację w parlamencie. Poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców kształtuje się bowiem na poziomie 2,6 proc.

Tylko niewiele ponad 9 proc. Polaków wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Najwyższa frekwencja w historii?

Szacowana frekwencja wyborcza wynosi 68,7 proc. (w tym 60,7 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 8,0 proc. „raczej tak”).

Gdyby taki odsetek Polaków rzeczywiście wziął udział w głosowaniu, byłby to najwyższy wynik nie tylko w historii wyborów parlamentarnych, ale również i prezydenckich. Do tej pory najwyższa frekwencja podczas wyborów do Sejmu miała miejsce w 1989 roku, kiedy do urn poszło 62,70 proc. Polaków.

Jak wygląda prawdopodobny podział mandatów?

Dr Maciej Onasz, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzący badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań, wyliczył, jak przedstawiałby się podział mandatów w przyszłym parlamencie. Z jego kalkulacji wynika, że Zjednoczona Prawica uzyskałaby 213 mandatów,Koalicja Obywatelska – 145 mandatów, a trzecia pod względem poparcia Konfederacja może liczyć na 37 mandatów. W Sejmie zasiadłoby również po 32 przedstawicieli Lewicy i ugrupowania Polska 2050 z PSL. Jeden mandat tradycyjnie trafiłby do Mniejszości Niemieckiej.

Bez rządu większościowego

Wyniki te sugerują, że ani PiS, ani KO nie mogą liczyć na rząd większościowy. Możliwy byłby sojusz PiS z Konfederacją, który dałby obu ugrupowaniom większość parlamentarną. Wynosi ona 231 głosów.

Sondaż

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 6-9.10.2023, na ogólnopolskiej próbie 1084 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.