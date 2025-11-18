Drastyczny wzrost minimalnej składki zdrowotnej w 2026 roku

Minimalna miesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców ma drastycznie wzrosnąć w 2026 roku o ponad 30 proc., osiągając prognozowaną kwotę 432,54 zł w porównaniu do obecnej stawki wynoszącej 314,96 zł. Ten znaczący wzrost jest bezpośrednią konsekwencją braku nowych regulacji w zakresie składki zdrowotnej.

Reklama

Ostrzeżenia przedsiębiorców i ryzyko zawieszania działalności

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, określa ten wzrost jako "przerażający" i ostrzega, że dla wielu małych firm może to oznaczać ostateczną decyzję o zawieszeniu lub całkowitym zamknięciu działalności. Eksperci przewidują, że w obliczu tej podwyżki wielu samozatrudnionych rozważy zmianę formy zarobkowania na pracę etatową, ograniczając lub zawieszając własne biznesy.

Trudności małych firm i różnice sektorowe

Wiele małych firm usługowych, handlowych i innych działalności gospodarczych odczuwa coraz większe trudności z funkcjonowaniem na rynku, co objawia się spadkiem konkurencyjności i niemożnością osiągnięcia równowagi między rosnącymi kosztami a cenami akceptowalnymi dla klientów. Choć ogólna kondycja polskiej gospodarki jest dobra, a sytuacja poprawiła się w sektorach takich jak transport, budownictwo, gospodarka morska i przemysł, to gorzej wygląda w motoryzacji, nieruchomościach, handlu, usługach, bankowości, księgowości oraz branżach kreatywnych – wylicza Mojsiuk.

Apel o ponowną analizę obciążeń

Mojsiuk dodaje, że istnieje wiele czynników utrudniających małym firmom utrzymanie się na rynku, a oprócz wyzwań takich jak sztuczna inteligencja, należy walczyć ze "niesprawiedliwymi i często nieproporcjonalnymi daninami". Północna Izba Gospodarcza ponawia apel do rządzących, aby ponownie przeanalizowali temat składki zdrowotnej w 2026 roku, ponieważ wzrost o 37 proc. jest dla wielu przedsiębiorstw "nie do udźwignięcia".