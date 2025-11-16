Abonament RTV 2026. Wysokość opłat miesięcznych

W 2026 roku miesięczna opłata za posiadanie odbiornika radiofonicznego wyniesie 9,50 zł. W przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego (lub zestawu telewizyjnego i radiofonicznego), miesięczna stawka to 30,50 zł.

Reklama

Abonament RTV a zniżki za płatności z góry

Abonenci mają możliwość skorzystania ze zniżek, jeśli uiszczą opłatę za dłuższy okres z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu. Największa zniżka, wynosząca 10 proc., przysługuje przy opłaceniu abonamentu za cały rok (12 miesięcy). Wówczas roczny koszt za samo radio wyniesie 102,60 zł, a za telewizor lub zestaw RTV – 329,40 zł. Mniejsze zniżki są przewidziane przy płatności z góry za 6 miesięcy (zniżka 5 proc.), 3 miesiące (zniżka 4 proc.) oraz 2 miesiące (zniżka 3 proc.).

Podsumowując, abonament RTV za cały rok 2026 ze 10 proc. zniżką wyniesie 102,60 zł za radio oraz 329,40 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Zniżka jest naliczana przy jednorazowej opłacie za 12 miesięcy, a stawki miesięczne wynoszą odpowiednio 9,50 zł (radio) i 30,50 zł (telewizor/radio i telewizor).

Grupy zwolnione z opłacania abonamentu RTV

Z obowiązku uiszczania opłat zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat oraz te, które przekroczyły 60. rok życia, ale ich miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (szacowany próg na 2026 roku to około 4450 zł brutto). Zwolnienia dotyczą również osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej (lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz weteranów będących inwalidami wojennymi i wojskowymi.

Abonament RTV. Kary za brak opłat

W 2026 roku nadal będzie obowiązek rejestracji odbiornika i regularnego uiszczania opłat. Kara za naruszenie tego obowiązku to 30-krotność miesięcznej stawki, co oznacza 285 zł za niezarejestrowane radio lub 915 zł za niezarejestrowany telewizor (lub zestaw RTV).

Jak zapłacić abonament RTV?

Płatności abonamentu RTV są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej i mamy do wyboru kilka metod. Najwygodniejszą opcją jest płatność online za pomocą indywidualnego, 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego, który został nam nadany podczas rejestracji odbiornika. Można wykonać standardowy przelew bankowy ze swojego konta, pamiętając, aby w tytule wpisać okres, którego dotyczy wpłata (np. "Abonament RTV za Marzec 2024"). Alternatywnie, można skorzystać z platformy płatności na stronie internetowej Poczty Polskiej (rtv.poczta-polska.pl), gdzie po zalogowaniu (potrzebny jest numer abonenta i PESEL/NIP) można dokonać szybkiej płatności elektronicznej. Jeżeli preferujemy płatność gotówką, to możemy udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej. Tam, używając spersonalizowanego formularza wpłaty (jeśli go posiadamy) lub standardowego blankietu, na który wpiszemy swój indywidualny numer konta, opłacimy abonament bez dodatkowych prowizji. Należy pamiętać, że opłatę wnosi się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W przypadku braku znajomości swojego indywidualnego numeru konta, można go ustalić na stronie Poczty Polskiej lub dzwoniąc na infolinię.

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Mimo toczących się dyskusji o ewentualnej likwidacji abonamentu RTV i wprowadzeniu opłaty audiowizualnej lub finansowania z budżetu państwa, obecne regulacje (listopad 2025 roku) określają wyżej wymienione zasady i stawki na cały 2026 rok. Abonament RTV ma zostać zlikwidowany w przyszłości, ale znany i pewny. Najprawdopodobniej stanie się to w ramach nowej ustawy medialnej, która ma wejść w życie najpóźniej do końca bieżącej kadencji parlamentu (listopad 2027 roku). Zamiast niego ma zostać wprowadzona nowa opłata audiowizualna, która będzie pobierana automatycznie razem z podatkiem dochodowym od obywateli.