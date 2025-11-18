Kuratorium bez kompetencji do kontroli wydatkowania dotacji

W interpelacji skierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej poseł Sławomir Skwarek zwrócił uwagę na sytuację szkoły prowadzonej przez fundację. Kuratorium miało zażądać od placówki oświadczenia dotyczącego sposobu wydatkowania środków z dotacji oświatowej.

W odpowiedzi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer jednoznacznie wskazała, że kuratorium oświaty nie posiada kompetencji do kontrolowania wydatkowania dotacji oświatowych. Nadzór pedagogiczny koncentruje się na jakości pracy szkoły i zgodności działań z przepisami oświatowymi, nie zaś na finansach.

Na co można przeznaczyć dotację oświatową?

Wiceministra przypomniała również, że przepisy szczegółowo określają katalog wydatków, które można pokryć z dotacji oświatowej. Należą do nich m.in.:

bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki,

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedszkolu, szkole czy innej formie wychowania przedszkolnego,

koszty związane z realizacją zadań organu prowadzącego,

zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacja ma więc służyć codziennej działalności placówki i jej prawidłowemu funkcjonowaniu.

Kto może kontrolować dotację oświatową?

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych prawo do kontroli sposobu pobrania i wykorzystania dotacji przysługuje wyłącznie organowi dotującemu. Mogą to być m.in.:

gmina,

powiat,

samorząd województwa — w zależności od typu placówki.

To właśnie te jednostki samorządu terytorialnego mogą weryfikować, czy środki publiczne zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Organizacja lekcji religii w małych szkołach – wyjaśnienia MEN

W interpelacji pojawiło się również pytanie dotyczące organizacji zajęć religii w niewielkich placówkach. MEN przypomniało, że łączenie uczniów w grupy międzyoddziałowe, międzyklasowe lub nawet międzyszkolne wynika wyłącznie z małej liczby dzieci zgłoszonych na te zajęcia.

Przepisy dopuszczają tworzenie takich grup również w sytuacji, gdy liczba uczniów w poszczególnych oddziałach nie pozwala na zorganizowanie religii osobno dla każdej klasy.

MEN wyraźnie podkreśla, że kuratoria nie mają prawa ingerować w sposób wydatkowania dotacji oświatowych, ponieważ nie leży to w zakresie ich kompetencji. Kontrola finansowa należy wyłącznie do organów dotujących. Jednocześnie resort przypomina o elastycznych zasadach organizowania lekcji religii, szczególnie w małych szkołach, gdzie liczba uczniów często wymaga tworzenia grup łączonych.