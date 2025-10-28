Reforma Kompas Jutra – czas na wdrożenie

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że prace nad reformą edukacji, znaną jako Kompas Jutra, przechodzą w etap wdrażania. Projekt, przygotowywany wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych, ma na celu dostosowanie nauczania do potrzeb młodego pokolenia i zmieniającego się świata.

„Za chwilę wypuścimy do konsultacji nowe podstawy programowe. Rozpoczynamy współpracę, by przygotować do tej reformy nauczycielki i nauczycieli” – zapowiedziała ministra Barbara Nowacka podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim.

Diagnoza młodego pokolenia i strategia dla młodzieży

Wystąpienie minister odbyło się w ramach Okrągłych Stołów Uczniowskich – cyklu 16 debat organizowanych przez MEN w każdym województwie. Ich celem jest wsłuchiwanie się w głos młodzieży i włączanie uczniów w proces budowania nowoczesnej szkoły.

„Tworzymy diagnozę dotyczącą młodego pokolenia. Dzięki niej powstanie strategia działania państwa na rzecz młodzieży” – podkreśliła Nowacka.

Podczas spotkań młodzi ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami i obawami dotyczącymi edukacji. Poruszają nie tylko kwestie szkolne, ale także tematy związane z ich przyszłością zawodową i społeczną aktywnością.

Nowe podstawy programowe i praktyczna edukacja

Minister edukacji zapowiedziała, że pierwsze zmiany uczniowie odczują już w najbliższych latach, a pełne wdrożenie reformy planowane jest od 2027 roku.

„Reforma kładzie nacisk na edukację praktyczną – taką, z której młodzież wynosi nie tylko wiedzę, ale też umiejętność jej zastosowania” – wyjaśniła Nowacka.

Przykładem takiego podejścia jest wprowadzony w tym roku szkolnym przedmiot edukacja obywatelska, który ma rozwijać kompetencje społeczne, uczyć dialogu i aktywności obywatelskiej.

„W edukacji obywatelskiej zawarliśmy to, co będzie sercem całej zmiany – więcej działań praktycznych, więcej doświadczeń edukacyjnych, wyjść poza mury szkoły i zdobywania informacji w praktyce” – dodała ministra.

Przygotowanie nauczycieli do zmian

Reforma edukacji to także duże wyzwanie dla nauczycieli. MEN zapowiada szeroki program wsparcia i szkoleń, które mają pomóc pedagogom w dostosowaniu się do nowych metod pracy.

„Rozpoczynamy współpracę, by przygotować do tej reformy nauczycielki i nauczycieli. Zależy mi, żeby mieli dobre warunki pracy i czuli się pewnie w nowych realiach” – zaznaczyła Barbara Nowacka.

Minister zapowiedziała również konsultacje w sprawie godzin ponadliczbowych nauczycieli, które mają zostać przeprowadzone z dyrektorami szkół, zanim resort podejmie ostateczne decyzje.

Edukacja zdrowotna – frekwencja zbliżona do WDŻ

Podczas konferencji prasowej ministra odniosła się także do tematu edukacji zdrowotnej, która od tego roku funkcjonuje w szkołach jako przedmiot nieobowiązkowy.

„Poziom uczestnictwa w edukacji zdrowotnej jest bardzo zbliżony do zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Pomimo kampanii przeciwko tym zajęciom, różnice wynoszą zaledwie 2–3 procent” – poinformowała Nowacka.

Dodała, że więcej uczniów uczestniczy w tych lekcjach w szkołach podstawowych niż w ponadpodstawowych, co – jak zaznaczyła – jest typowe dla przedmiotów fakultatywnych.

Edukacja przyszłości – szkoła dialogu i doświadczenia

Minister Barbara Nowacka podkreśla, że nadrzędnym celem reformy Kompas Jutra jest stworzenie szkoły otwartej, opartej na współpracy i praktycznym doświadczeniu.

„Chcemy, by młodzi ludzie wychodzili ze szkoły z umiejętnościami, które pozwolą im odnaleźć się w życiu – w pracy, społeczeństwie i relacjach z innymi. Edukacja powinna rozwijać nie tylko wiedzę, ale też kompetencje i wrażliwość społeczną” – mówi szefowa MEN.

Reforma ma być więc nie tylko zmianą programową, ale też nowym podejściem do uczenia i wychowania, w którym uczniowie stają się realnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.