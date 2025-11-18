Jak podaje PAP Biznes, podpisana umowa przewiduje sprzedaż na rzecz Orlen Upstream Norway wszystkich udziałów DNO w Albuskjell i Ekofisk Vest (po 7,6 proc. udziałów w każdym). Rozpoczęcie wydobycia z obu złóż planowane jest na 2028 i 2029 rok.

Miliard metrów sześciennych gazu

W zasobach obu złóż dominuje gaz, a pakiet, będący przedmiotem transakcji, zapewnia dostęp do prawie miliarda metrów sześciennych gazu.

Albuskjell i Ekofisk Vest znajdują się w ostatniej fazie przygotowań do złożenia wniosku o zagospodarowanie. Finalna decyzja inwestycyjna w tej sprawie spodziewana jest do końca 2025 roku. Złoża mają być zagospodarowane wspólnie z pobliskim złożem Tommeliten Gamma, w którym OUN posiada już 42,38 proc. udziałów, a we wrześniu 2025 r. podpisał z TotalEnergies E&P Norge umowę kupna kolejnych 20,23 proc. (docelowy łączny pakiet 62,61 proc.).

Posiadanie udziałów we wszystkich trzech złożach będących przedmiotem wspólnego projektu zagospodarowania może zapewnić Orlen Upstream Norway dodatkowe synergie finansowe i operacyjne.

Warunki przejęcia udziałów

Orlen Upstream Norway nabędzie udziały w obu złożach pod warunkiem, że żaden z aktualnych udziałowców nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Ponadto transakcja wymaga zwyczajowych zgód administracyjnych.

Optymalizacja portfela aktywów wydobywczych

Oprócz transakcji zakupu udziałów w złożach Albuskjell i Ekofisk Vest, OUN dodatkowo uzgodnił sprzedaż na rzecz DNO 20 proc. udziałów w koncesji poszukiwawczej PL1135 oraz 0,83 proc. udziałów w złożu Verdande, które jest przygotowywane do rozpoczęcia produkcji.

W ramach koncesji PL1135 OUN pełni rolę operatora i poszukiwał partnerów, z którymi wspólnie wykona odwiert poszukiwawczy. Sprzedaż udziałów w tej koncesji zmniejsza ekspozycję spółki na koszty prac poszukiwawczych i stanowi element dywersyfikacji ryzyka.

"Sprzedaż udziałów w złożu Verdande wypełnia założoną w strategii Orlen optymalizację portfela aktywów wydobywczych" - poinformowało biuro prasowe Orlenu.

Verdande to najmniejsze złoże OUN pod względem zasobów, które wynoszą 0,35 mln boe i obejmują głównie zasoby ropy naftowej. Sprzedaż udziałów pozwoli spółce zmniejszyć koszty wewnętrzne związane z nadzorem nad tym złożem i skoncentrować się na kluczowych aktywach, zapewniających realizację celów produkcyjnych spółki.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, a za granicą oprócz Czech także na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija też segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Koncern planuje jednocześnie rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. (PAP Biznes)