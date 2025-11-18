Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, czy chcą Czarzastego w fotelu marszałka.

Ponad połowa ankietowanych (55 proc.). jest przeciwna politykowi Nowej Lewicy na tym stanowisku; 45 proc. chce by pokierował on pracami Sejmu.

– Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Szymon Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem – tłumaczy politolog, dr Sergiusz Trzeciak w rozmowie z „Super Expressem”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.