Ostatnia szansa na wakacje składkowe 2025! ZUS przypomina o terminach

Według danych ZUS, od 2024 r., czyli od początku wprowadzenia wakacji składkowych, skorzystało z nich blisko 2,4 mln przedsiębiorców, którzy na swój wniosek zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc.

Ze statystyk wynika, że za grudzień 2024 r. z wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców, a za okres od stycznia do listopada 2025 roku – ponad 1,1 mln. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła 3,1 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2025 roku jest to ponad 1,5 mld zł.

Wakacje składkowe za 2025 rok

Zakład wyjaśnia, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wnioski złożone w grudniu 2025 r. będą dotyczyć zwolnienia za styczeń 2026 r., zatem będą już ulgą przyszłego roku.

Wakacje składkowe 2025 - kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?

ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS.

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu sprawy ZUS kontaktuje się z klientem np. w celu usunięcia we wniosku braków formalnych. Takie postępowanie może wydłużyć czas obsługi sprawy. Dlatego im szybciej klient dopełni wszystkich formalności, tym szybciej zakończy się obsługa jego wniosku o wakacje składkowe.

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją na konto płatnika na PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

ZUS podkreślił, że środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego ma on obowiązek potwierdzić, że przyznał je zasadnie. Dlatego ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi.

Zakład zachęca także do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty, przez PUE/eZUS oraz telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem (22) 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00.