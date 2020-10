Notatka z 25 października, do której dotarli dziennikarze stacji France Info i BFM TV, skierowana została do służb centralnych. Powstała w związku z groźbami wysuwanymi przez organizację Thabat, zbliżoną do Al-Kaidy.

Dokument sporządzono kilka dni po zamordowaniu przez islamistę pod Paryżem nauczyciela historii Samuela Paty’ego.

W notatce zwrócono także uwagę na potrzebę ochrony muzułmańskich stowarzyszeń i miejsc kultu, których przedstawiciele publicznie potępili ataki terrorystyczne.

Policja zapowiada wdrażanie instrukcji i środków bezpieczeństwa "dostosowanych do lokalnych sytuacji" w celu zwalczania zagrożenia terrorystycznego, które może przyjąć formę "działań indywidualnych lub zbiorowych". "Należy wziąć pod uwagę ryzyko uciekania się do broni białej lub broni innego rodzaju" - sprecyzowano w notatce.

Odkąd 16 października młody islamista brutalnie zamordował Paty'ego, obcinając mu głowę za pokazywanie karykatur Mahometa publikowanych w tygodniku satyrycznym "Charlie Hebdo", służby i instytucje publiczne we Francji podjęły wzmocnioną walkę z islamizmem. W ramach tej walki m.in. zamknięto duży meczet w Pantin na przedmieściach Paryża oraz kilka organizacji uznanych za radykalne.