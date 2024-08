Iran coraz bliżej broni jądrowej. Mocno zwiększa zapasy wzbogaconego uranu

Iran zwiększył o 22,6 kg ilość uranu wzbogaconego do 60 proc. – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Kraj zbliża się więc do osiągnięcia poziomu 90 proc., który jest wymagany do produkcji broni jądrowej.