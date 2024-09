Jak pokazują dane z Nuclear Threat Initiative, w latach 2022 i 2023 północnokoreańskie testy rakietowe znacznie się nasiliły.

Reklama

Dane pokazują, że 2022 r. Koreańczycy z północy bardzo zintensyfikowali program testów rakietowych. W tym roku przeprowadzono łącznie 64 udane testy lub testy o nieznanym wyniku. W 2023 r. Korea Północna przeprowadziła 30 testów rakiet, w tym pięć międzykontynentalnych. Pod względem liczby testów było to drugi (po 2022 r.) najbardziej intensywny rok w ciągu ostatnich 10 lat, co wzbudziło obawy w regionie.

Niepokój w regionie

Reklama

W kwietniu i maju testy reżimu Kim Dzong Una wywołały ostrzeżenia alarmowe w Japonii. W lipcu 2023 r. przeprowadzono test najnowszej międzykontynentalnej rakiety Korei Północnej, Hwasong-18. W listopadzie wystrzelono rakietę orbitalną, a w grudniu przeprowadzono kolejny zaawansowany międzykontynentalny test trwający 73 minuty.

W 2024 r. z Nuclear Threat Initiative odnotowało pięć udanych startów między styczniem a marcem, z czego dwa dotyczyły pocisków rakietowych średniego zasięgu.

Rozmowy Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem

W latach 2016 i 2017 w Korei Północnej doszło również do serii testów rakiet dalekiego zasięgu, co doprowadziło do spotkań północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem. W 2018 r. nie przeprowadzono żadnych testów, ale z powodu braku trwałego porozumienia wznowiono je w 2019 r., a testy międzykontynentalne wznowiono w 2022 r.