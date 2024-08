Według danych Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN Deutschland), w Europie znajduje się obecnie około 180 amerykańskich bomb jądrowych B61 — w tym do 20 w bazie lotniczej Büchel w Eifel. Stany Zjednoczone mają również broń jądrową w bazach w Holandii, Belgii, Włoszech i Turcji.

Francja i Wielka Brytania mają własne arsenały jądrowe. Francja ma 290 głowic jądrowych, w tym międzykontynentalne pociski podwodne i pociski powietrze-ziemia, rozmieszczone w trzech bazach. Arsenał Wielkiej Brytanii składa z 225 pocisków podwodnych, wszystkie znajdują się w bazie Faslane w Szkocji.

Reklama

Łącznie w arsenałach dziewięciu atomowych państw świata znajduje się obecnie 9585 głowic jądrowych gotowych do potencjalnego użycia. Sojusznik Europy USA ma do dyspozycji łącznie 3708 gotowych do użycia głowic. Rosja, która od początku wojny w Ukrainie nieustanni grozi światu użyciem broni atomowej, ma 4380 głowic. Chiny mają do dyspozycji 500 głowic, o 90 więcej niż przed rokiem.

/> />