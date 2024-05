Wzywam wszystkie narody cywilizowanego, wolnego świata, by sprzeciwiały się wnioskowi prokuratury MTK o nakaz aresztowania członków izraelskiego rządu i zadeklarowały, że jeżeli zostanie przyjęty, nie będą się do niego stosować - ogłosiła we wtorek rzeczniczka izraelskiego rządu Tal Heinrich.

"Upewnijcie się, że Międzynarodowy Trybunał Karny rozumie wasze stanowisko. Sprzeciwiajcie się decyzji prokuratury i zadeklarujcie, że nie macie zamiaru egzekwować tych nakazów, jeżeli zostaną wydane. Bo tu nie chodzi o naszych przywódców. Tu chodzi o nasze przetrwanie" - powiedziała Heinrich. Podkreśliła, że swoje słowa kieruje do "wszystkich narodów cywilizowanego, wolnego świata, które gardzą terrorystami i wszystkimi, którzy ich wspierają".

We wniosku Khana wyliczono - oddzielnie dla przywódców Hamasu, oddzielnie dla Netanjahu i Galanta - listę zbrodni, które zdaniem prokuratury MTK można im przypisać. O wydaniu nakazów aresztowania zdecydują teraz sędziowie Trybunału. Decyzja Khana spotkała się z powszechną krytyką w Izraelu, gdzie podkreśla się, iż terrorystyczny Hamas został zrównany z demokratycznym rządem Izraela. Wniosek prokuratora MTK potępił też m.in. prezydent USA Joe Biden.