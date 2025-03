"Użyjemy wszelkich dostępnych narzędzi"

"Użyjemy wszelkich dostępnych narzędzi, by doprowadzić do powrotu zakładników i sprawimy, że (po wojnie) Hamasu nie będzie w Gazie" - przekazał minister.

Pełne efekty odcięcia elektryczności nie były dla obserwatorów jasne - przekazała agencja AP - jednak terytorium zużywa energię m.in. do odsalania wody morskiej.

Wcześniej nastąpiło odcięcie dostaw towarów

Oświadczenie ministra zostało opublikowane w tydzień po odcięciu dostaw towarów do Strefy Gazy - przypomniała agencja. Izrael stara się wywrzeć nacisk na terrorystyczne ugrupowanie Hamas, by zgodził się na przedłużenie pierwszej fazy zawieszenia broni.

Izraelski rząd chce, by Hamas uwolnił połowę pozostałych zakładników w zamian za obietnicę wynegocjowania trwałego rozejmu. Hamas odmawia, woląc rozpoczęcie negocjacji w sprawie trudniejszej, drugiej fazy zawieszenia broni. W niedzielę ugrupowanie przekazało, że zakończyło ostatnią rundę rozmów z egipskimi mediatorami w sprawie rozejmu "bez zmian w swoim stanowisku" - przypomniała agencja. Wezwało też do natychmiastowego rozpoczęcia drugiej fazy zawieszenia broni.

Zawieszenie to przerwało walki w Strefie Gazy wywołane atakiem Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 roku. Podczas ofensywy palestyńscy terroryści zabili ok. 1200 osób i porwali ok 250 zakładników. Zakończona obecnie faza rozejmu pozwoliła na powrót 25 żywych zakładników i zwrot szczątków ośmiu w zamian za uwolnienie blisko 2 tys. palestyńskich więźniów. W ramach zawieszenia broni siły izraelskie wycofały się do do "stref buforowych", a setki tysięcy wysiedlonych Palestyńczyków powróciło na północ Strefy. Wznowiono też szerokie dostawy pomocy humanitarnej.

Rozmowy USA z Hamasem

W ostatnią środę Biały Dom niespodziewanie potwierdził, że USA prowadzą z Hamasem bezpośrednie rozmowy (co stanowi zerwanie z wieloletnią polityką USA polegającą na nieangażowaniu się w negocjacje z terrorystami).

W niedzielę pełniący funkcję wysłannika prezydenta USA ds. zakładników Adam Boehler powiedział CNN, że jego zdaniem "można dostrzec rodzaj długoterminowego rozejmu, w którym więźniowie są zwalniani, Hamas składa broń i zgadza się, że nie będzie w przyszłości częścią partii politycznej. Myślę, że to realne" - oświadczył.

Stwierdził też, że jego zdaniem "coś może się udać w ciągu kilku tygodni". Boehler podkreślił, że działa w interesie USA, nie Izraela". W Strefie Gazy nadal przetrzymywany jest jeden zakładnik posiadający zarówno obywatelstwo amerykańskie jak izraelskie. (PAP)