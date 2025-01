Wstrzymanie pomocy zagranicznej USA na 90 dni

Jak pisze agencja AP i podają także inne media, Rubio rozesłał do pracowników Departamentu Stanu i agencji pomocowej USAID memorandum, w którym nakazał wstrzymanie prac nad niemal wszystkimi programami pomocy zagranicznej przez 90 dni, na czas opracowania raportu dotyczącego zgodności tych programów z celami polityki zagranicznej USA.

Nakaz wydany przez Rubio wykracza poza podpisane pierwszego dnia prezydentury Trumpa rozporządzenie o wstrzymaniu pomocy rozwojowej USA i ma dotyczyć wszystkich programów Departamentu Stanu i USAID. Jak mówi PAP źródło w Kongresie związane z Demokratami, oznacza to również wstrzymanie wszelkiej pomocy dla Ukrainy, zarówno wojskowej, jak i humanitarnej, czy programów szkolenia ukraińskich żołnierzy.

"Prawie wszystko to jest pod nadzorem Departamentu Stanu, poza pomocą finansową, która przechodzi przez Bank Światowy. Ale jeśli, załóżmy na to, ukraińska infrastruktura energetyczna zostałaby jutro uszkodzona w rosyjskim ostrzale, USA nie byłyby w stanie pomóc, by Ukraińcy nie zamarzli" - powiedział rozmówca PAP.

Informacje te potwierdził też inne źródło PAP związane z Departamentem Stanu.

To samo donosi m.in. telewizja PBS i portal Politico, według których dotknięty zostanie też Tajwan.

Wyjątki: Izrael i Egipt

Według tekstu memorandum, które opublikował dziennikarz Ken Klippenstein, wyjątkiem od nakazu zamrożenia programów są programy żywnościowe odpowiadające na pilne potrzeby, a także programy wsparcia wojskowego Foreign Military Financing (FMF) dla Izraela i Egiptu.

Oburzenie decyzją wyrazili czołowi Demokraci w komisji spraw zagranicznych i budżetowej Izby Reprezentantów, Gregory Meeks i Lois Frankel.

"Przez lata Republikanie w Kongresie krytykowali to, co uważają za brak wiarygodności Stanów Zjednoczonych wobec krajów takich jak Chiny, Rosja i Iran. Teraz nasza wiarygodność jest zagrożona i wygląda na to, że wycofamy się z amerykańskich zobowiązań wobec naszych partnerów na całym świecie" - napisali kongresmeni. "Arbitralnie blokując naszą pomoc zagraniczną, tracimy zaufanie: od ludzi polegających na tej pomocy, aby przetrwać, czy to w Strefie Gazy, Sudanie, Haiti, na Ukrainie, czy tych, którzy stoją w niebezpieczeństwie, dostarczając tę pomoc" - dodali.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)