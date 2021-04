Prezydent Joe Biden oświadczył w zeszłą środę, że amerykańskie siły całkowicie wycofają się z Afganistanu przed 20. rocznicą ataków z 11 września 2001 roku.

„Zagrożenie terroryzmem przeniosło się w inne miejsca” - powiedział Blinken w niedzielnym programie ABC „This Week”. „Mamy też inne bardzo ważne punkty w naszym programie, w tym stosunki z Chinami, zajmowanie się wszystkim, od zmian klimatycznych po Covid. I na tym musimy skupić naszą energię i zasoby. ”

Waszyngton wciąż czujny

Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani powiedział w wywiadzie dla CNN, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych odebrałoby talibom „pretekst” do dalszej walki, a „piłka obecnie jest po stronie talibów i ich zwolenników”. Przy tej okazji wyraził również ostrożność w ocenie gotowości talibów do zawarcia ugody politycznej. „Ale to do czego chciałbym żeby dążyli i to do czego zechcą dążyć, to dwie różne rzeczy,” – dodał Ghani.

Po zeszłotygodniowym spotkaniu z przywódcami afgańskimi w Kabulu i sojusznikami NATO w Brukseli Blinken powiedział, że al-Kaida, która przeprowadziła ataki dwie dekady temu, „została znacznie osłabiona”. Oświadczył również, że wywiad USA z uwagą śledzi wszystkie kwestie związane z zagrożeniem terrorystycznym pojawiającym się w Afganistanie. Według Blinkena Stany Zjednoczone będą zmieniać rozmieszczenie sił i aktywów, aby „chronić się przed potencjalnym ponownym pojawieniem się (zagrożenia- przyp. red.).”

Czy Afgańczycy poradzą sobie z samodzielnością?

Stany Zjednoczone są zdecydowane pomóc w znalezieniu włączającego Talibów porozumienia pokojowego dla Afganistanu, zapowiedział Blinken. „Ostatecznie nie jest w niczyim interesie, czy to Talibów, czy kogokolwiek innego, a na pewno nie jest to (w interesie – przyp. red.) ludność Afganistanu, aby kraj ponownie pogrążył się w wojnie domowej, w długiej wojnie.”

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan powiedział, że nie ma gwarancji, co do tego co stanie się w Afganistanie. „Wszystko, co Stany Zjednoczone mogą zrobić, to zapewnić afgańskim siłom bezpieczeństwa, rządowi afgańskiemu i Afgańczykom zasoby i wiedzę, szkoląc i wyposażając ich siły oraz zapewniając pomoc ich rządowi,” - powiedział Sullivan w „Fox News Sunday”. „Zrobiliśmy to i teraz nadszedł czas, aby wojska amerykańskie wróciły do ​​domu, a naród afgański wystąpił w obronie własnego kraju.”