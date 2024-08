Spotkanie Julii Nawalnej z niemieckimi przywódcami

"Spotkałam się z kanclerzem Olafem Scholzem i minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock w Berlinie" - napisała Nawalna w piątek na platformie X.

"Ważne było dla mnie, aby osobiście podziękować im za zaangażowanie w uwolnienie rosyjskich więźniów politycznych. Ale najwięcej czasu podczas spotkań poświęciliśmy na omówienie praktycznej pomocy dla tych, którzy pozostają zakładnikami Putina" - napisała wdowa po polityku, który zmarł w łagrze. (https://tinyurl.com/4f7ev5vh)

Reakcja Annaleny Baerbock na spotkanie z Julią Nawalną

Z kolei szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock napisała na platformie X w kontekście spotkania z Nawalną: "Praworządność, demokracja i wolność nie mogą być wygnane lub zamknięte na zawsze". Podziękowała "za całą Twoją pracę i siłę. Dajesz nadzieję tak wielu ludziom". (https://tinyurl.com/bdck9eer)

Historia aresztowania i śmierci Aleksieja Nawalnego

16 lutego rosyjskie władze oznajmiły, że więziony od trzech lat Aleksiej Nawalny zmarł w łagrze za kołem podbiegunowym. Kilka dni później Julia Nawalna, która po aresztowaniu męża przebywała na emigracji, zapowiedziała, że będzie kontynuować jego działalność.

Największa wymiana więźniów między Rosją a krajami Zachodu

W Ankarze odbyła się 1 sierpnia największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Objęto wymianą osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.

Skutki wymiany więźniów dla Rosji i państw zachodnich

Do Rosji wrócili schwytani na Zachodzie szpiedzy i morderca pracujący dla Kremla, a do państw zachodnich wyjechali rosyjscy przeciwnicy reżimu Władimira Putina oraz obywatele krajów Zachodu skazani za rzekomą działalność szpiegowską. (PAP)