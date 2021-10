Podczas rozmowy, jak poinformował Berlin, Merkel i Macron wezwali także Putina do zrobienia postępów w rozmowach pokojowych z Kijowem.

Reklama

Wcześniej w poniedziałek przywódcy Niemiec i Francji rozmawiali telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Przeprowadziłem ważną rozmowę z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem w sprawie aktywizowania rozmów, by zakończyć wojnę w Donbasie, i przygotowania szczytu N4 (tj. czwórki normandzkiej - PAP)" - napisał Zełenski na Twitterze.

Kijów zapowiadał wcześniej, że chciałby przeprowadzić szczyt formatu normandzkiego w sprawie konfliktu w Donbasie jeszcze przed zakończeniem przez Merkel kadencji kanclerskiej.

Do ostatniego spotkania liderów czwórki normandzkiej doszło w grudniu 2019 roku. Zaplanowano wtedy, że kolejne rozmowy w tym formacie odbędą się w ciągu czterech miesięcy, jednak do tej pory do nich nie doszło.

Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe - Doniecką i Ługańską. Według Kijowa w wyniku konfliktu zginęło ok. 14 tys. ludzi.