W jednym z projektów zawarta jest też propozycja zamknięcia granic z Rosją i Białorusią.

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że podpisał wniosek do Zełenskiego z propozycją, by zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. "Dziś w nocy podpisałem wniosek do prezydenta Ukrainy z propozycją, by zerwać stosunki dyplomatyczne z FR (Federacją Rosyjską). Uważam i zawsze uważałem, że trzeba to było zrobić już w 2014 roku" - powiedział Kułeba we wtorek na briefingu w ambasadzie Ukrainy w Waszyngtonie.

"Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe następstwa i scenariusze rozwoju wydarzeń w razie przyjęcia takiej decyzji i doszliśmy do wniosku, że decyzja ta jest aktualna, przemyślana i odpowiada interesom Ukrainy. Jeśli chodzi o to, kiedy to się stanie, to prezydent podejmie odpowiednią decyzję" - powiedział szef MSZ Ukrainy.

Zełenski ze swej strony już informował, że dostał od MSZ taki wniosek i zapowiedział, że go rozważy.