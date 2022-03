"Jesteśmy gotowi do tego, by przyjąć nowe sankcje; wszystkie opcje są na stole" - przekazał dziennikarzom podczas konferencji prasowej Macron.

Prezydent Francji poinformował jednocześnie, że do maja tego roku konieczne będzie opracowanie europejskiej strategii inwestycji w obronność.

Macron mówił też m.in. o zapewnieniu pomocy Ukrainie tak, by mogła po wojnie odbudować zniszczony kraj. Jak podkreślił, przywódcy unijni wysłali do Ukrainy "jasny sygnał". "Droga do Europy jest dla nich otwarta" - podkreślił. Przed szczytem zaznaczył jednak, że nierealistyczne będzie prowadzenie negocjacji na temat wstąpienia Ukrainy do UE w momencie, kiedy w tym kraju toczy się wojna.

Francuski przywódca wyraził również zadowolenie ze zmiany stanowiska Wielkiej Brytanii, która zgodziła się na to, by do tego kraju wjechało więcej uchodźców wojennych. Zdaniem Macrona do zmiany brytyjskiego stanowiska przyczyniła się krytyka Francji.

Konferencja, na której prezydent Francji wystąpił wraz z szefową KE Ursulą von der Leyen oraz szefem Parlamentu Europejskiego Charlesem Michelem, zwieńczyła dwudniowy unijny szczyt w Wersalu poświęcony sytuacji na Ukrainie.(PAP)