Rosja jest drugim po Francji najważniejszym rynkiem dla koncernu Renault. Koncern w oficjalnych komunikatach informuje, że firma nie zamierza wycofywać się z tego kraju, a priorytetem dla niej jest bezpieczeństwo jej pracowników.

Dwie fabryki Avtovaz należące w 68 proc. do Renault, a w 32 proc. do Rosteca obecnie zamknięte z powodu braku części do produkcji i półprzewodników. Grupa ma nadzieję wznowić produkcję 26 marca. Linie montażowe Lada Granta i Niva są zamknięte od 3 marca.

Renault zainwestował 2 mld euro w odbudowę Avtovaz, który miał rozpocząć nowy etap wraz z pojawieniem się trzech nowych modeli.

Grupa Renault wychodzi z głębokiego kryzysu menedżerskiego, finansowego i strategicznego, a plan naprawczy zainicjowany przez dyrektora generalnego Luca de Meo zaczynają przynosić pierwsze pozytywne efekty – wskazują menedżerowie w centrali koncernu w Boulogne-Billancourt pod Paryżem.

Z Paryża Katarzyna Stańko