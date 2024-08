Izolowana wymiana jeńców nie oznacza dążenia do pokoju

Z samego faktu wymiany "nie wynika w żaden sposób ani nasilenie kontaktów, ani odprężenie w relacjach" - ocenia Baunow w artykule, opublikowanym w sobotę. Określa on to wydarzenie jako "swego rodzaju wymianę jeńców", która jest "operacją izolowaną, samą w sobie" i wcale nie musi zapowiadać dążenia do pokoju.

Baunow przypomina, że była to największa wymiana od czasów zimnej wojny, co brzmi groźnie "tylko dla tych, których zimna wojna przeraża". Władze w Moskwie nie należą do tej kategorii - zauważa. "Takie porównanie (...) pochlebia Moskwie: zimna wojna to szczyt potęgi geopolitycznej ZSRS i jego siły globalnej. To świat dwubiegunowy, gdzie Rosja była jednym z biegunów. Wszystko, co przypomina zimną wojnę w obecnym stanie konfliktu, w którym znajduje się Rosja - to nie utrata osiągnięć odprężenia, a powrót na miniony szczyt" - pisze Baunow.

Zimnowojenne praktyki i ich znaczenie dla prestiżu Rosji

W takim rozumowaniu "skoro Rosja wróciła do praktyk z czasów największego napięcia zimnej wojny, a Zachód uczestniczy w tych praktykach, to oznacza, że niedaleki jest również powrót utraconego znaczenia globalnego" - wyjaśnia ekspert. Kontakty "jak w czasie zimnej wojny" świadczą o "prestiżu międzynarodowym i odporności reżimu", natomiast gdyby pojawiły się aluzje o ociepleniu relacji, to przypominałoby to okresy odprężenia, a w oczach Moskwy "odprężenie to słabość, oddanie pozycji" - tłumaczy Baunow.

Podkreśla, że dla Moskwy "cenne jest wszelkie współdziałanie z Zachodem" jako potwierdzenie "wielokrotnie powtarzanej tezy, że Rosji nie można izolować nawet wtedy, gdy prowadzi wojnę". Teza ta zakłada, że "Zachód na pewno powróci do pragmatycznej, praktycznej współpracy" z Moskwą.

Współpraca z Zachodem jako cenny element strategii Moskwy

Przypomina też, że "z punktu widzenia reżimu rosyjskiego, transmitowanego na zewnątrz", ale częściowo wynikającego z wewnętrznego przekonania, "Rosja prowadzi wojnę nie z Ukrainą, a z Zachodem na terytorium ukraińskim".

Szczegóły operacji wymiany jeńców w Ankarze

Operacja wymiany rosyjskich więźniów politycznych na ujętych na Zachodzie agentów służb Rosji odbyła się w czwartek w Ankarze. Objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. (PAP)

