Liczba aktywnych przypadków w porównaniu do poprzedniego dnia wzrosła o prawie 600 - do 35 676. Łączny bilans zainfekowanych SARS-CoV-2 wzrósł do 81 957, a wyzdrowień - do 44 359. Od początku epidemii zmarły na Ukrainie 1922 osoby chore na Covid-19.

W niedzielę informowano o 1199 potwierdzonych infekcjach, a w sobotę - o rekordowych 1489 wykrytych zakażeniach SARS-CoV-2.

Jak oznajmił w poniedziałek minister Stepanow, poprzedniego dnia hospitalizowano 202 osoby, u których wykryto infekcję. Zwrócił uwagę, że w kraju rośnie liczba osób trafiających do szpitali z powodu Covid-19.

Szef resortu zdrowia przekazał, że najwięcej zakażeń wykryto minionej doby w obwodach lwowskim, iwano-frankowskim, charkowskim i czerniowieckim.

W kraju przeprowadzono do tej pory prawie 1,2 mln testów, w tym ok. 13,3 tys. poprzedniego dnia.

Do 31 sierpnia na Ukrainie obowiązuje tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na osłabianiu lub zaostrzaniu ograniczeń w zależności od sytuacji epidemicznej w danym regionie.