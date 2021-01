"Jestem przekonany, że już w lutym na Ukrainie rozpocznie się proces szczepień i będziemy w stanie, ze świadomością tego, że mamy szczepionkę i możliwość ochrony ludzi, iść dalej" - powiedział premier w telewizji Ukraina 24.

Zapewnił też, że władze Ukrainy kupiły szczepionkę i zawarły w tej sprawie wiele umów. Jak dodał, preparaty dotrą do kraju "w najbliższym czasie, nie później niż w lutym".

Wcześniej tego dnia Szmyhal w programie Snidanok 1+1 oświadczył, że rząd podpisał umowy na zakup "milionów dawek szczepionki, których wystarczy, by zaszczepić wszystkich chętnych do końca tego roku". Dodał, że Kijów otrzyma 8 mln dawek szczepionki w ramach programu COVAX, którego celem jest zagwarantowanie szybkiego, uczciwego i równego dostępu do szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim państwom świata.

Szef rządu zapowiedział też, że władze nie planują kasować obowiązku noszenia maseczek i zachowywania społecznego dystansu do końca 2021 roku.

Jego zdaniem ukraiński system ochrony zdrowia jest gotowy do możliwego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2. Jak dodał, spośród 63 tysięcy miejsc w szpitalach przeznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19 zajętych jest 21 tysięcy.

Na Ukrainie wykryto dotychczas ponad 1,1 mln zakażeń koronawirusem, a ponad 20,5 tys. zainfekowanych osób zmarło. Minionej doby potwierdzono ponad 8 tys. infekcji i odnotowano 166 zgonów.

Od 8 do 24 stycznia na Ukrainie w związku z epidemią Covid-19 obowiązują zaostrzone ograniczenia, zgodnie z którymi restauracje, bary, kawiarnie mogą obsługiwać klientów tylko na wynos, mają być zamknięte kina i teatry, siłownie oraz centra handlowo-rozrywkowe.