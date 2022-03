Alarm ogłoszono w Równem, Łucku, Winnicy, w całym obwodzie czerkaskim, w Zaporożu, Chmielnickim i Mikołajowie.

W tym ostatnim mieście doszło do wysadzenia desantu sił rosyjskich i ogłoszono godzinę policyjną. Szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim oznajmił, że desant składał się z czterech śmigłowców. „Ogłaszam godzinę policyjną do czasu wydania następnych wskazówek. Wszyscy schodzimy z ulic!” – zwrócił się Kim do mieszkańców.

Wcześniej w środę alarm przeciwlotniczy został ogłoszony w Kijowie i obwodzie kijowskim, w Czerkasach, Sumach, w obwodzie czernihowskim i połtawskim. Wszystkich mieszkańców wezwano do ukrycia się.