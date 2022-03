"Europa wspiera tych, którzy potrzebują ochrony. Każdy, kto ucieka przed bombami Putina, będzie przyjęty w Europie. Będziemy chronić osoby ubiegające się o azyl i pomagać tym, którzy szukają bezpiecznej drogi do domu" - zapowiedziała szefowa KE.

Tego samego dnia Komisja zaproponowała uruchomienie dyrektywy o ochronie tymczasowej, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Zgodnie z tą propozycją osoby uciekające przed wojną otrzymają tymczasową ochronę w UE, co oznacza, że dostaną pozwolenie na pobyt oraz dostęp do edukacji i rynku pracy.

"Zgodnie z tą propozycją obywatele Ukrainy i osoby, które uczyniły z Ukrainy swój dom, a także członkowie ich rodzin przesiedleni w wyniku konfliktu będą mieli prawo do ochrony w całej Unii Europejskiej. Obywatele spoza Ukrainy i bezpaństwowcy legalnie przebywający na Ukrainie, którzy nie mogą powrócić do swojego kraju lub regionu pochodzenia, np. osoby ubiegające się o azyl lub osoby korzystające z ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin, również otrzymają ochronę w UE. Inni, którzy przebywają legalnie na Ukrainie przez krótki czas i są w stanie bezpiecznie wrócić do kraju pochodzenia, nie będą objęci tą ochroną. Niemniej jednak należy (im) zezwolić na dostęp do UE w celu tranzytu przed powrotem do swoich krajów pochodzenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.

Projekt zawiera też wytyczne dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi.

Zgodnie z przepisami Schengen funkcjonariusze straży granicznej mogą w wyjątkowych okolicznościach czasowo złagodzić odprawy graniczne niektórych kategorii osób. (...) Funkcjonariusze straży granicznej mogą zezwolić obywatelom spoza UE na wjazd na terytorium państwa członkowskiego ze względów humanitarnych, nawet jeśli nie spełniają wszystkich warunków wjazdu (na przykład, nawet jeśli nie posiadają ważnego paszportu lub wizy). Państwa członkowskie mogą zastosować to odstępstwo, aby umożliwić wjazd wszystkim osobom uciekającym przed konfliktem na Ukrainie" - zaproponowała Komisja Europejska.