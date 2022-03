Sejm ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwalił w środę, a w sobotę rozpatrzył poprawki wniesione do niej przez Senat. Następnie ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda i w sobotę wieczorem została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy weszły w życie i obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego, czyli od dnia ataku Rosji na Ukrainę.

NFZ poinformował w niedzielę na Twitterze, że w związku z wejściem w życie przepisów, przygotowuje pakiet praktycznych komunikatów dla placówek medycznych na temat przepisów o pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy.

"Pakiet komunikatów dla placówek medycznych na temat przepisów o pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy będzie rozesłany w poniedziałek" - przekazał z kolei minister Niedzielski.

Specustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z rosyjską inwazją, a także obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka przybyłym do Polski w wyniku tej wojny.

Ich pobyt jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego. Po upływie 9 miesięcy - ale przed upływem 18 miesięcy - będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres trzech lat. W Polsce mogą otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany.

Ukraińscy uchodźcy mogą też podjąć pracę i kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Dzięki specustawie uzyskają dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele polscy, z wyłączeniem m.in. leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Koszty świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy rozliczy NFZ i będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Przewiduje ona jednak, że terminy ważności ich wiz czy zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, będą z mocy prawa wydłużane.