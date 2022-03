"Jesteśmy tu dziś, aby podziwiać waszą walkę przeciw tak brutalnemu agresorowi. Ta inwazja musi się skończyć" - mówił szef polskiego rządu po spotkaniu z przywódcami Ukrainy.

Reklama

Zapewnił, że "wasze dzieci, matki, żony są bezpieczne". "Ale ci, którzy są zabijani przez Putina nie mogą nigdy być zapomniani i nie będą" - zapewnił.

Dodał, że UE musi jak najszybciej nadać Ukrainie status kandydata. "Musi zaprosić Ukrainę do UE" - mówił Morawiecki.

Dodał też, że Ukraina musi mieć broń obronną. "Musicie to wszystko mieć, będziemy się starali zorganizować to z całego świata. Nigdy nie zostawimy was samych" - zadeklarował Morawiecki.

"Nigdy nie zostawimy was samych. Nie zostawimy was, bo wiemy, że walczycie nie tylko o swoje własne domy, o swoją własną ojczyznę, wolność i bezpieczeństwo, ale i o nasze" – powiedział Morawiecki.