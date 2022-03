Systemy obrony przeciwlotniczej, S-300 i samoloty

Jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, potrzebujemy systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wirtualnym wystąpieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA. Jak stwierdził, Ukraina codziennie doświadcza ataków z powietrza takich jak Ameryka doświadczyła w 1941 roku na Pearl Harbor.

"Rosyjskie siły wystrzeliły już prawie 1000 rakiet na Ukrainę, niezliczone bomby, używają dronów, by zabijać nas z precyzją. To terror, którego Europa nie widziała od 80 lat i prosimy o odpowiedź na ten terror ze strony całego świata" - powiedział Zełenski, zwracając się do kongresmenów o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Dodał jednak, że jeśli prosi o zbyt wiele, to istnieje alternatywa.

"Wiecie, jakich systemów obronnych potrzebujemy, S-300 i innych podobnych systemów, wiecie, jak wiele zależy na polu bitwy od zdolności do używania samolotów (...) te samoloty istnieją i je macie, ale one są na ziemi, a nie na ukraińskim niebie" - mówił prezydent. Stwierdził też, że każdego dnia Ukraina codziennie doświadcza tego samego, czego doświadczyła Ameryka przy okazji ataków na Pearl Harbor w 1941 roku czy zamachów 11 września 2001 roku.

"To były ataki z powietrza, nikt się ich nie spodziewał, nie mogliście ich powstrzymać. Nasz kraj doświadcza tego samego każdego dnia, każdej nocy od trzech tygodni" - zaznaczył.

"Rosja prowadzi ofensywę nie tylko przeciwko naszym miastom"

Rosja prowadzi ofensywę nie tylko przeciwko naszym miastom, ale przeciwko podstawowym ludzkim wartościom - powiedział w przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, pomagając Ukrainie, USA pomogą Europie i całemu światu.

"Decyduje się los naszego kraju i naszego narodu (...) Rosja prowadzi brutalną ofensywę przeciwko naszym wartościom, podstawowym ludzkim wartościom (...) naszemu pragnieniu szczęścia, bo nasze narodowe marzenie jest takie same jak macie wy, Amerykanie" - powiedział Zełenski w wirtualnym przemówieniu.

Ukraiński prezydent podkreślił, że wspierając Ukrainę, USA wspierają nie tylko ten kraj, ale również Europę i świat oraz "historyczną sprawiedliwość". Zwrócił się przy tym do prezydenta USA Joe Bidena:

"Jest pan przywódcą narodu. Chciałbym, by był pan przywódcą świata. A bycie przywódcą świata znaczy bycie przywódcą pokoju".

"Nowe sankcje potrzebne są każdego tygodnia"

Nowe sankcje przeciwko Rosji potrzebne są każdego tygodnia, dopóki rosyjska machina wojenna się nie zatrzyma - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA. Polityk wezwał do wycofania się z Rosji wszystkich firm z USA oraz nałożenia embarga na produkty z Rosji.

"Wzywam was do przyjęcia nowych pakietów sankcji, one są potrzebne cały czas, każdego tygodnia, dopóki rosyjska machina wojenna się nie zatrzyma" - powiedział Zełenski. Zaapelował do Kongresu, by Stany Zjednoczone objęły sankcjami wszystkich polityków wciąż działających w Rosji, by wycofano z Rosji wszystkie amerykańskie firmy i by wprowadzono całkowity zakaz importu rosyjskich towarów.

"Członkowie Kongresu, podejmijcie inicjatywę: jeśli macie w swoich okręgach firmy, które finansują rosyjską machinę wojskową i które nie wyszły z Rosji, poddajcie je presji. Proszę, byście zapewnili, że Rosjanie nie otrzymają ani centa, którego mogą użyć do niszczenia ludzi na Ukrainie" - mówił prezydent. (PAP)