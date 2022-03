Erdogan dodał, że złagodzenie operacji militarnej Rosji w pobliżu Kijowa i położonego na północy Ukrainy Czernihowa jest "naprawdę ważnym krokiem".

Zdaniem tureckiego prezydenta rozmowy pomiędzy delegacją ukraińską i rosyjską, do których doszło we wtorek w Stambule, "istotnie przyczyniły się" do postępu procesu pokojowego.

Dawyd Arachamija, szef ukraińskiej delegacji, powiedział w komentarzu do rozmów ze stroną rosyjską, że "wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy widzimy stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael".

Organizacja rozmowy Zełenskiego z Putinem

Naszym celem jest doprowadzenie do jak najszybszych rozmów przywódców Ukrainy i Rosji. Zgłaszamy gotowość, by zorganizować takie spotkanie, o czym poinformuję Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina - zadeklarował w czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez turecką agencję Anatolia.

"Mam nadzieję na pozytywną reakcję obu liderów, ponieważ zarówno Zełenski, jak też Putin darzą Turcję zaufaniem" - oświadczył Erdogan podczas spotkania z dziennikarzami, towarzyszącymi mu podczas oficjalnej wizyty w Uzbekistanie. Turecki przywódca odniósł się także do planów Ukrainy związanych z akcesją do Unii Europejskiej. "Uważam, że wiele państw członkowskich UE, może za wyjątkiem kilku, powinno traktować starania Ukrainy w bardziej poważny sposób. Poza tym mamy doniesienia, że prezydent Putin nie sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w UE. Podczas rozmowy z nim (Putinem - PAP) chciałbym usłyszeć to od niego osobiście" - przekazał Erdogan. Prezydent Turcji pozycjonuje się jako mediator w ukraińsko-rosyjskich negocjacjach pokojowych. Erdogan zwrócił się do delegacji obu państw przed rozmowami, które odbyły się w Stambule 29 marca, wzywając do zawieszenia broni i poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych. Z kolei w czwartek Erdogan potwierdził, że Turcja byłaby gotowa wystąpić w roli jednego z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. (PAP)