Ukraina należy do rodziny europejskiej, ale nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób będzie można przyjąć ją do Unii Europejskiej, bo obecnie znajduje się w stanie wojny - powiedziała w poniedziałek szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, gasząc - jak pisze dpa - oczekiwania kraju zaatakowanego przez Rosję co do szybkiego przystąpienia do UE.

„Ukraina należy do rodziny europejskiej” – potwierdziła Baerbock w poniedziałek we Frankfurcie nad Odrą. Zapytana o członkostwo Ukrainy w UE, dodała: „Nie wiemy, kiedy i jak można będzie podjąć taki krok, ponieważ teraz kraj ten jest w stanie straszliwej wojny”. Reklama Krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 24 lutego Ukraina wystąpiła z wnioskiem o szybkie przystąpienie do Unii Europejskiej. Już wtedy Baerbock zgłaszała zastrzeżenia, wskazując, że „taka procedura zwykle trwa latami”. Reklama Szefowa niemieckiej dyplomacji ponownie wezwała Rosję do natychmiastowego zakończenia wojny w Ukrainie. „Rosyjska agresja neguje wszystko, co nasza Europa stworzyła po 1945 i 1989 roku: pokój i wolność, demokrację i godność człowieka” – podkreśliła. Zełenski: Ukraina wypełniła drugą część ankiety ws. przystąpienia do UE O rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz wypełnieniu przez Ukrainę drugiej części ankiety dotyczącej przystąpienia kraju do UE poinformował w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. „Spotkanie z szefową KE Ursulą von der Leyen przez połączenie wideo. Zademonstrowałem drugą część wypełnionej ankiety, potrzebnej do otrzymania statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej” – poinformował Zełenski na Telegramie, dziękując za „wyraźne sygnały poparcia”. https://t.me/V_Zelenskiy_official/1574